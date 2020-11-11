Исполняющий обязанности президента Киргизии выразил благодарность руководству России и Китая

Глава правительства Киргизии Садыр Жапаров, который также является исполняющим обязанности президента страны 10 ноября принял участие на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое проходило под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции. В ходе своего выступления, Жапаров выразил благодарность российской и китайской стороне за оказанную поддержку в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Было отмечено, что участие Кыргызстана в ШОС является одним из приоритетов во внешней политике государства, а также, указано то, что, которую Россия проделала большую работу в качестве председательства в ШОС, несмотря на распространение пандемической инфекции коронавируса.

Премьер заявил, что Киргизия всегда будет надёжным партнёром России по вопросам евразийской интеграции.

В своём выступлении, и. о. президента также подчеркнул, что на данный момент приоритетной задачей видится преодоление социально-экономической последствий коронавирусной инфекции и эффективное использование всего потенциала ШОС.