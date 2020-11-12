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Признание независимости Арцаха остается приоритетом | Никол Пашинян

 
Подписав этот печальный документ, я знал, что я под угрозой не только политически, но и физически, но для меня важнее было сохранить жизнь 25 тысяч наших солдат: 
 
Почему не подал в отставку, чтобы не подписать этот документ? Это было бы дезертирством и попыткой оставить тяжелую ситуацию другому лидеру: 

Этот документ не предполагает содержательного решения конфликта Карабаха. Этот документ о прекращении войны в Карабахе. Карабахский конфликт как не был решен тогда, так и не решен сейчас: 

Я и президент Карабаха не сообщали полную информацию о плаченой ситуации, чтобы не вызвать панику: 

Мы все сделали все, чтобы сохранить каждый сантиметр Карабаха. Мы сражались против трех армий. Но, к сожалению, мы не смогли в полной мере поддержать нашу армию: 

Да, подписанный документ очень плохой для Армении, но не надо делать его еще хуже: 

Документ предполагает разблокировку всех региональных дорог и предполагает железную дорогу между Ираном и Арменией: 
Российские миротворцы обеспечат безопасность жителей Карабаха на всей территории. Они обеспечат стабильность дорожной связи между Степанакертом и Ереваном: 

Наша задача - обеспечить стабильность в стране. Мы не дадим представителям бывшей власти создать хаос в стране. У нас есть будущее. Мы должны сделать выводы и понять ошибки: 

Мы должны создать мощную Армению: 
Проблема в том, что важнейшей функцией командира является постановление задачи перед солдатом. Но когда солдат никак не может влиять на дальнейшие события, уже не солдат должен погибать, а Родина должна идти на жертвы ради жизни солдата. Именно поэтому я подписал этот печально известный договор. Я предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни: 

Почему я не посоветовался с народом перед подписанием документа? По очень простой причине. В ходе общения с народом я должен был публично и честно представить объективную ситуацию, а это означало представить подробную информацию также врагу, сообщив (невольно- прим.ред) подробный план окружения наших солдат в размере 25 тысяч человек за считанные часы: 

Говорят о сдаче Мегри. Это абсолютная нелепость. Всего лишь речь идет об открытии региональных транспортных коммуникаций. В данном случае открываются дороги из Азербайджана в Нахичевань, но вместе с тем деблокируется и дорога из Еревана в Сюникскую область по Нахичевани: 

Жители тех территорий Карабаха, которые остались под контролем армянских сил и где будут российские миротворцы, должны как можно скорее вернуться в свои дома. Власти Армении и Арцаха сделают все возможное, чтобы восстановить то, что разрушено в результате войны, и создать все условия для жизни: 

Армения продолжает настаивать на международном признании независимости Карабаха
Принципиально значение имеет сейчас вопрос статуса Карабаха. Признание независимости Арцаха остается приоритетом. По сути, сейчас есть более веские причины для международного признания Арцаха: 




  Источник:FMG NEWS

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