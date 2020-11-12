Это небольшое тактическое отступление в нашей битве с турками, которую мы ведём веками. | Российский Политолог

Единственная просьба ко всем армянам, где бы вы не находились. Не падайте духом, не теряйте волю. Это небольшое тактическое отступление в нашей битве с турками, которую мы ведём веками. С союзниками или без.

Мы единственная христианская нация в Закавказье, которая ни на секунду не отказывалась от своего Бога и от своей веры. Мы дрались за свою веру веками , когда с мечами, Когда с вилами. И всегда побеждали турецкий ятаган, будь это сабля, будь это беспилотник. Победим и сейчас.

Вам нечего стыдиться, вы не предали свою веру, не предали своего Бога, не предали свою Родину. Не предали Родину предков. Жизнь продолжается, поверьте мне ,победа не так далеко, как кажется. Мы победим. Мы обязаны победить. Бог не прощает уныния. А мы и не должны унывать!

Мы и в этот раз не откажемся от своей веры, от своего Бога. Бог с нами!

Создатель LIFE NEWS Арам Габрелянов