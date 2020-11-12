Глава правительства Киргизии решил вопрос с водоснабжением в Баткенской области

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров 11 ноября поручил соответствующим органам выделить материальные средства в размере 50 миллионов леев для строительства водопропускной трубы массива Арка Лейлекского района Баткенской области. Таким образом, правительство принимает меры по просьбе местных жителей Баткенской области, которые при встрече с Жапаровым попросили решить вопрос с водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Учитывая информацию агентства водных ресурсов при правительстве республики, проектом предусмотрено освоение 1800 га новых земель и увеличение водоснабжения до 2800 га. Поливная вода забирается из реки Козу-Баглан. Однако, из-за большого размера проекта, строительство и финансирование водопропускной трубы было разделено на 4 этапа.

Первый этап предусматривает строительство главного водозабора и реконструкцию магистрального канала. Эту работу планируется завершить к поливному сезону следующего года.

По сообщению правительственной пресс-службы, полное завершение строительства объекта водоснабжения будет завершено в сроки.