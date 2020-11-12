Токаев и Мирзиёев обсудили региональную повестку

Между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 12 ноября состоялся телефонный разговор по вопросам основной региональной и двусторонней повестки. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Лидеры стран высоко оценили поступательное развитие взаимоотношений двух стран в различных сферах. В рамках беседы, были обсуждены новейшие общие проекты, которые получат путёвку в жизнь в ближайшем будущем.

Затрагивая региональные вопросы, политические деятели условились совместно решать все возникающие проблемные ситуации в пределах геополитического пространства Центральной Азии, для поддержания стабильности и безопасности. В частности, Нур-Султан и Ташкент договорились предоставлять экономическую и гуманитарную поддержку народу Кыргызстана.

В канве международного диалога, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали достойную оценку результатам онлайн-форума ШОС, на котором были приняты важные программные документы. Напомним, что заседание Совета глав государств — членов ШОС состоялось 10 ноября под председательством РФ.