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Власти Украины ввели в стране «карантин выходного дня»

  • 12.11.2020, 19:42,
  • В Мире + Европа » Украина
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Власти Украины ввели в стране «карантин выходного дня»Правительство Украины 11 ноября приняло решение с 14 по 30 ноября ввести в стране «карантин выходного дня». Министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что государство отходит от адаптивного карантина и вводит ограничения, присущие оранжевому уровню эпидопасности, сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках «карантина выходного дня» с 00 часов субботы до 00 часов понедельника будут закрыты заведения общепита. При этом правительство разрешило осуществлять торговлю навынос. В выходные дни также будет запрещено посещать торгово-развлекательные центры и другие подобные учреждения. 

Под запрет попали спортивные залы, фитнес-центры и бассейны. При этом ограничения не касаются магазинов по продаже продуктов питания, аптек, учреждений по предоставлению финслуг.

Степанов подчеркнул, что локдаун в стране вводиться не будет, так как экономика Украины просто не выдержит подобной нагрузки.

По состоянию на 12 ноября, в стране было зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов составило 9145 человек. Глава минздрава ранее отметил, что эпидситуация в Украине близка к катастрофе.





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