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Чиновники и бизнесмены Малайзии изучили опыт туркменского нейтралитета

  • 12.11.2020, 12:41,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Чиновники и бизнесмены Малайзии изучили опыт туркменского нейтралитетаВ столице Малайзии 11 ноября прошла конференция  «Постоянный нейтралитет Туркменистана» по случаю 25-й годовщины со дня принятия соответствующей резолюции Организации Объединённых Наций. Мероприятие было организовано посольством Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Конференция началась с выступления туркменского посла Мухаметнияза Машалова. Госслужащий рассказал об основных этапах становления политики постоянного нейтралитета как важного инструмента достижения стабильности в регионе и мире.

В рамках мероприятия также выступили послы Афганистана, Египта, Узбекистана, РФ и Казахстана. Они отметили роль туркменского нейтралитета в обеспечении мира в Центральной Азии. Кроме того, была подчёркнута открытость страны расширять добрососедские отношения с другими государствами.

В конференции также приняли участие представители деловых кругов Малайзии. В конце мероприятия был продемонстрирован фильм о достижениях Туркменистана за 25 лет нейтралитета.

Напомним, что 12 декабря 1995 года Генассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана». На тот момент в состав организации входили 185 государств.





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