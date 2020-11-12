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180 тысяч сотрудников в Молдове получат премию до конца текущего года

  • 12.11.2020, 22:40,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

180 тысяч сотрудников в Молдове получат премию до конца текущего годаПремьер-министр Молдавии Ион Кику 11 ноября провёл заседание, в ходе которого члены правительства республики приняли решение о вручении ежегодной награды, в виде премии работникам бюджетной сферы по результатам деятельности прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Таким образом, по поручению председателя исполнительной власти, к концу этого года более 180 000 сотрудников получат предусмотренную законом награду в размере до 50% от базовой заработной платы.

Это должностные лица в области образования, культуры, медицинские работники, финансируемые из государственного бюджета, а также другие категории.

Госсекретарь Минфина Татьяна Иваничина отметила, что учреждениям, у которых нет сбережений или их недостаточно на счетах, придется обратиться с запросом в министерство.

По представленной информации, на реализацию проекта правительство выделит из госбюджета около 520 миллионов леев. Премия также будет вручена другим сотрудникам образовательных учреждений, работающих в режиме финансово-экономического самоуправления.





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