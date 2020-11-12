В Армении планируется законопроект оценки качества образовательных услуг

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 11 ноября представило законопроект о порядке определения внутренних и внешних критериев оценки качества работы дошкольного образовательного учреждения, соответствующего требованиям государственного стандарта. Об этом сообщает пресс — служба министерства образования Армении.

В настоящее время дошкольное образование пользуется большим спросом, в связи с чем создание законопроекта является актуальной темой. На данный момент разрабатываются новые модели дошкольного образования как для обычных дошкольных образовательных учреждений, так и учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

Смысл проекта заключается в обеспечении единой государственной политики в этой сфере, в повышении качества и эффективности образовательных услуг, конкуренции между образовательными учреждениями.

Оценивающая организация при удовлетворительном результате выдает учебному заведению сертификат сроком на пять лет, в котором указывается оценочный (рейтинговый) балл.