Туркменистан поучаствовал в вебинаре по организации безопасности морских портов

Представители агентства «Туркменские морские и речные пути» и госмаможни 11 ноября приняли участие в вебинаре по безопасности судов и морских портовых сооружений. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистана сегодня».

Двухдневный семинар проводится в рамках проекта Европейского агентства морской безопасности (EMSA) «Морская защита, безопасность и ООС черноморского и каспийского регионов» (BCSEA), при финансовой поддержке ЕС.

В проект входят страны —Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Иран, Казахстан, Молдова, Турция и Украина.

Отметим, цель проекта — ознакомление туркменских специалистов с международной практикой, приведение нормативно-правовой базы прибрежных государств в соответствие с законодательством Евросоюза.

Туркменистан совместно с зарубежными партнёрами реализует крупные проекты по созданию комбинированной региональной и межрегиональной логистической системы, формированию межгосударственных транзитных коридоров, связывающих ЦА и Европу, Каспийский, Черноморский и Балтийский регионы, Средний и Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию.

Напомним, Туркменбашинский порт играет важную роль в межрегиональных торговых связях. С открытием в мае 2018 года нового порта в три раза повысилась пропускная способность грузов и пассажиров.

В марте 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией в мире Туркменистан ввёл временный порядок перевозки иностранных грузов. Товары, ввозимые через морской порт, транспортируются местными логистическими компаниями.