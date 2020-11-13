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Трехстороннее соглашение о перемирии не определяет окончательный статус Карабаха. | Президент Армении Армен Саркисян

Трехстороннее соглашение о перемирии не определяет окончательный статус Карабаха. | Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с представителями культуры, спорта и неправительственных организаций, касаясь трехстороннего соглашения по Карабаху и его последствий - главное:

- Необходимо скорее вернуться к процессу переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
- Российские миротворцы уже в Карабахе, но это не означает, что процесс урегулирования конфликта завершен. 
- Трехстороннее соглашение о перемирии не определяет окончательный статус Карабаха.
- Неважно, где живет армянин, в Арцахе, Армении или Сочи, Москве, Париже, так как все армяне связаны с родиной и для всех них заявление стало ударом.
- Не следует переживаемые чувства обращать в вандализм, избиение и конфронтацию.
- Самая главная ценность – жизнь армянина, и народ, потерявший 1,5 миллиона человек во время Геноцида, не имеет права разбрасываться жизнями.
- Президент осудил поведение митингующих, которые устроили погромы в правительстве, парламенте и избили спикера парламента Арарата Мирзояна.
- Первоочередная задача - перевооружить армию, сделать ее технологической и боеспособной.
- У Армении нет выбора, кроме как стать вырваться в технологические лидеры.
 
Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с группой представителей сферы культуры, спорта, а также с членами неправительственных организаций. В управлении по связям с общественностью аппарата президента сообщили, что на встречи присутствующие обсудили вопросы стабильности и толерантности в стране, без которых невозможно будет решить проблемы и выйти из этой ситуации.

"Это для всех нас очень трудное время. Надо смотреть правде в глаза, проанализировать, как мы  пришли к этому, чтобы иметь возможность жить сегодня, иметь возможность жить завтра. Я думаю, что каждый армянин в душе пережил бурю, эта буря у многих продолжается и поныне. И это понятно. Неважно, где человек живет: в Арцахе, Армении, Сочи, Москве, Париже или в Лос-Анджелесе. Мы все армяне, все мы связаны с Родиной через наш духовный, интеллектуальный и национальный портал. И для нас это, конечно, сильная буря.

Президент отметил, что вдвойне трудно после 1994 года, когда действительно была одержана победа. "Но это не означает, что те чувства, которые в сердцах всех нас, должны быть обращены в вандализм, избиение, должны направлять эту горечь друг на друга”, - сказал президент Саркисян. "Думаю, каждый из нас должен осознать, что мы, армяне, имеем одну из важнейших ценностей - армянскую жизнь. И нельзя быть расточительными. Страна, потерявшая 1,5 миллиона человек во время геноцида, не может быть расточительной. Жизнь каждого армянина, независимо от того, к какой партии принадлежит этот армянин, независимо от того, хороший ли это армянин, плохой, жадный, щедрый, женщина, мужчина, взрослый, ребенок, представляет для нас большую ценность.  У нас мало человеческих ресурсов. Каждый из нас должен относиться к сидящему рядом армянину как к своей сестре, как к брату. В чем провинилось здание правительства, мебель в этом здании, здание, которое построил Таманян, мебель, купленная на деньги наших налогоплательщиков? То же самое и в здании Национального собрания. Если необходимо что-то сказать, на это дан человеческий голос, надо говорить, терпеть, сносить, выслушивать друг друга.

Настало время, чтобы мы могли управлять своими эмоциями и использовать холодную логику.

Каждый из нас должен понимать, что мы должны удвоить энергию, которую имеем, потому что у нас огромные трудности – война, ее последствия, COVID-19, тяжелая экономическая ситуация, потеря молодых ребят, поддержка, необходимая всем их семьям. Долг каждого из нас, но, прежде всего, государства, чтобы все семьи погибших были в центре внимания. Семьи погибших, семьи наших раненых мальчиков, должны быть в центре внимания государства”.

Президент выразил благодарность медицинским работникам, отметив, что в эти дни наша медицинская система делает действительно героическую работу.

Президент Армен Саркисян пожелал мира всему народу и всем семьям. "У нас много ран, которые необходимо залечивать”, - завершил он.


  Источник:FMG NEWS

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