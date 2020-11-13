Трехстороннее соглашение о перемирии не определяет окончательный статус Карабаха. | Президент Армении Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с представителями культуры, спорта и неправительственных организаций, касаясь трехстороннего соглашения по Карабаху и его последствий - главное:





- Необходимо скорее вернуться к процессу переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

- Российские миротворцы уже в Карабахе, но это не означает, что процесс урегулирования конфликта завершен.

- Трехстороннее соглашение о перемирии не определяет окончательный статус Карабаха.

- Неважно, где живет армянин, в Арцахе, Армении или Сочи, Москве, Париже, так как все армяне связаны с родиной и для всех них заявление стало ударом.

- Не следует переживаемые чувства обращать в вандализм, избиение и конфронтацию.

- Самая главная ценность – жизнь армянина, и народ, потерявший 1,5 миллиона человек во время Геноцида , не имеет права разбрасываться жизнями.

- Президент осудил поведение митингующих, которые устроили погромы в правительстве, парламенте и избили спикера парламента Арарата Мирзояна.

- Первоочередная задача - перевооружить армию, сделать ее технологической и боеспособной.

- У Армении нет выбора, кроме как стать вырваться в технологические лидеры.