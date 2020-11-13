В Армении отметили всемирный день борьбы с пневмонией

В день всемирной борьбы с пневмонией, который отмечается ежегодно 12 ноября, министерство здравоохранения Армении рассказало о хорошем эффекте пневмококковых вакцин для предупреждения пневмонии. Этот вопрос актуален в данный период, так как пневмония является наиболее частым осложнением короновирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Армении.

В республике Армения эпидемиологическая обстановка с короновирусом по прежнему остаётся напряжённой. Так по состоянию на 13 ноября подтверждено 114 383 случая заболевания, из них 72 116 выздоровели и 1697 умерли. За последние сутки умерли 29 человек.

Основная часть больных умирает от осложнения вирусной инфекции — пневмонии.

Пневмония — это группа острых инфекционных заболеваний легких различных причин, патогенеза и клинических проявлений, характеризующихся инфицированием дыхательных путей лёгких. Симптомы заболевания — повышение температуры тела, кашель, мокрота и общая слабость.

Армянские медики напомнили, что самым эффективным средством предупреждения пневмонии являются вакцины. Поэтому, чтобы обезопасить себя в период пандемии нужно сделать вакцины.