ICD инвестирует в бизнес Туркменистана $10 млн

Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) намерена выделить $10 млн на финансирование в период пандемии коронавируса проектов малого и среднего предпринимательства Туркменистана. Об этом 12 ноября в ходе заседания Кабмина в формате видеоконференцсвязи президенту Гурбангулы Бердымухамедову доложил вице-премьер правительства Гадыргельди Мушшиков, передаёт ИА «Туркменистан сегодня».

Отметим, средства через Внешэкономбанк Туркменистана пойдут на финансирование проектов, направленных на повышение предпринимательской активности в различных отраслях экономики, увеличение видов и объёмов товаров, производимых малыми и средними предприятиями, рост их конкурентоспособности на зарубежных рынках и создание дополнительных рабочих мест.

Как отметил Бердымухамедов, данные меры поспособствуют повышению роста производительности импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.

— Туркменистан в последние годы значительно преумножил внешнеэкономические связи. Реализуя политику «открытых дверей», страна наладила взаимовыгодное сотрудничество с крупными иностранными компаниями, международными финансовыми структурами. Установленные связи помогут привлечению больших объёмов инвестиций, реализации масштабных инфраструктурных проектов, — подчеркнул туркменский лидер.

В завершении Бердымухамедов поручил вице-премьеру Мушшикову обеспечить строгий контроль по целевому использованию финансовых средств, выделяемых ICD.

Напомним, 16 ноября 2019 года в Ашхабаде прошла встреча с делегацией ICD. Стороны обсудили развитие сотрудничества.

Ранее SNG.Today сообщал, что Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержат туркменскую экономику в период пандемии коронавируса. Содействие будет оказано сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и предпринимательскому сектору.

Добавим, ICD является международной финансовой организацией, расположена в городе Джидда (Саудовская Аравия). ICD одна из пяти учреждений Исламского банка развития.