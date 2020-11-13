Глава Белоруссии потребовал не допустить скачков цен на продукты питания

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 12 ноября встретился с вице-премьером, курирующим аграрный сектор Александром Субботиным и соответственно с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко. Глава государства и чиновники обсудили основную повестку сферы — финиш уборочной кампании, кредиты сельхозпроизводителей и формирование цен на продукты. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Приоритетным направлением Лукашенко обозначил завершение уборочных мероприятий. Президент напомнил, что, как и было договорено, кампанию по сбору урожая необходимо окончить уже к 15-му ноября, включая кукурузное зерно и сахарную свеклу. А следом перепахать земли и максимально поднять зябь, чтобы встретить весну подготовленными, добавил Лукашенко.

Касаясь финансовых показателей, глава государства отметил, что это одна из непростых тем для тружеников села. Президент сказал, что государство всегда во всех возможных объёмах оказывает поддержку агропрому и сейчас пришло время возвращать долги. Лидер страны, отметив что год был неплохим, призвал руководителей обеспечить погашение банковских кредитов и долгов перед бюджетом.

Ещё одним узловым вопросом диалога, стало обсуждение кошелька потребителя и оптимальное ценообразование на продукты питания. Лукашенко сообщил, что профсоюзы будут контролировать основные позиции розничной стоимости «красного» продовольственного перечня. Президент подчеркнул, что ставил задачи по заготовке стабфондов и резерва продукции питания до начала лета.

Президент потребовал, чтобы в зимний и весенний периоды не было колебания цен, тем более на отечественное продовольствие. Чтобы не получилось так, что в хранилищах продассортимента с избытком, а цены начинают расти, заявил Александр Лукашенко.