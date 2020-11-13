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Авиаперевозчики Таджикистана и России обсудили восстановление авиасообщения

  • 13.11.2020, 12:32,
  • В Мире + Европа » Россия
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Авиаперевозчики Таджикистана и России обсудили восстановление авиасообщенияАвиационные власти Таджикистана и России готовы возобновить воздушное сообщение между странами. Тема была поднята 11 ноября в рамках онлайн-переговоров главы Агентства гражданской авиации Таджикистана Икрома Субхонзода и руководителя Росавиации Александра Нерадько. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба госведомства России.

Таджикский чиновник отметил, что в республике в этом направлении все вопросы уже согласованы с республиканским штабом по борьбе с коронавирусом. Нерадько подчеркнул, что аналогичный штаб Российской Федерации пока ещё не дал разрешения на восстановление данных регулярных рейсов. При этом глава Росавиации заверил коллегу, что авиавласти РФ готовы сделать это, и в скором времени данный вопрос будет решён.

Особое внимание было уделено снятию в Таджикистане и России противоэпидемических ограничений. Акцент был сделан на выдаче разрешений для реализации вывозных рейсов. Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере сертификации и лётной годности авиатехники. К концу 2020 года авиавласти двух стран намерены подписать соответствующее соглашение.

Напомним, что пассажирские авиаперевозки между Таджикистаном и Россией были приостановлены в конце марта из-за пандемии коронавируса. До конца ноября по направлению Москва-Душанбе будет организовано 112 вывозных рейсов.





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