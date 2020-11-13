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Туркменистан назначил своего посла в Израиле

Туркменистан назначил своего посла в ИзраилеВ президентском дворце города Иерусалим 11 ноября прошла церемония вручения верительных грамот новоназначенного посла Туркменистана в Израиле (с резиденцией в городе Рим) Тойлы Комекова президенту Реувену Ривлину. Об этом FMG.NEWS сообщили в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

В начале мероприятия Ривлин передал поздравления туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову в связи с празднованием 25-летия постоянного нейтралитета, а также выразил наилучшие пожелания народу Туркменистана.

Президент Израиля отметил важный вклад политики позитивного нейтралитета, проводимой главой Туркменистана в продвижение мира, стабильности и безопасности на региональном и международном уровнях.

Дипломат в свою очередь передал тёплые приветствия и наилучшие пожелания туркменского лидера президенту Израиля и народу.

Ривлин и Комеков выразили заинтересованность в дальнейшем продвижении дружественных отношений между странами по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Стоит отметить, в мае 2020 года в онлайн-режиме прошли двусторонние межмидовские консультации. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей.

Напомним, 2 октября 2020 года Бердымухамедов назначил посла Туркменистана в Италии Тойлы Комекова одновременно послом страны в Израиле.

Добавим, Комеков с 2016 года по 2020 год проработал главой туркменского диппредставительства в Казахстане. До этого возглавлял посольство в Баку, а также несколько лет был председателем госкомитета Туркменистана страны по спорту. Предыдущий посол Бердимурат Реджепов 20 января 2020 года был назначен главой туркменского диппредставительства в ФРГ.





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