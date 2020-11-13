Состоялось расширенное заседание под председательством премьер-министра Никола Пашиняна, на котором присутствовали члены правительства и руководители других ведомств.





Встреча началась минутой молчания в память об армянах, погибших на войне.

Премьер-министр отметил, что целью встречи было обсуждение вопросов, касающихся наших соотечественников, переехавших из Арцаха в Армению во время войны. «В частности, нам нужно обсудить, какие программы поддержки мы им реализуем. Но мы также должны заявить, что получение этой поддержки в Арцахе является для нас приоритетом. Другими словами, это должна быть программа, способствующая возвращению наших соотечественников в Арцах . В этой связи давайте сначала запишем, что мы сделали за этот период, как мы их поддержали, какие программы мы намечаем в ближайшем будущем, как мы будем эти программы реализовывать », - сказал премьер.

Премьер-министр Пашинян поручил в короткие сроки сформировать рабочую группу с правительством Арцаха, которая займется вышеперечисленными вопросами, внесет соответствующие предложения по решению проблем. График работы будет еженедельно сообщаться премьер-министру.



