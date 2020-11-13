 Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял сегодня генерал-лейтенанта ВС России Рустам Мурадова

Командующий миротворческими силами ВС РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел сегодня встречу с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араиком Арутюняном.





Ранее российский военачальник пообщался с министрами обороны Армении и Азербайджана.





Главное из расширенного рабочего совещания, созванного президентом Карабаха Араиком Арутюняном





Автодорога Мартакерт-Карвачар-Варденис всё ещё будет находиться под контролем армянских сил, и имеющиеся в обществе опасения относительно того, что жители останутся в блокаде, не имеют реальных оснований.





Те граждане, которые в результате войны потеряли свои квартиры, в основном будут проживать в Степанакерте, а также в других населенных пунктах Республики Арцах





Ни один гражданин не останется без внимания, и задача правительства-незамедлительно решить социальные проблемы всех наших соотечественников.