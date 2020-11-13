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Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял сегодня генерал-лейтенанта ВС России Рустам Мурадова

 Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял сегодня генерал-лейтенанта ВС России Рустам Мурадова
Командующий миротворческими силами ВС РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел сегодня встречу с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араиком Арутюняном.

Ранее российский военачальник пообщался с министрами обороны Армении и Азербайджана.

Главное из расширенного рабочего совещания, созванного президентом Карабаха Араиком Арутюняном

Автодорога Мартакерт-Карвачар-Варденис всё ещё будет находиться под контролем армянских сил, и имеющиеся в обществе опасения относительно того, что жители останутся в блокаде, не имеют реальных оснований.

Те граждане, которые в результате войны потеряли свои квартиры, в основном будут проживать в Степанакерте, а также в других населенных пунктах Республики Арцах

Ни один гражданин не останется без внимания, и задача правительства-незамедлительно решить социальные проблемы всех наших соотечественников.
 
Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил о начале процесса обмена телами жертв войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

Обмен осуществляется по согласованию с российской миротворческой миссией, при участии Международного комитета Красного Креста и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.
 
 
Сегодня, согласно ранее достигнутой договоренности, начат процесс обмена телами погибших. Обмен координируется российской миротворческой миссией при участии Международного комитета Красного Креста и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах. Выражаю благодарность российским миротворческим войскам за быстрое формирование и выполнение миссии, а также за обеспечение всесторонней безопасности важного гуманитарного процесса обмена телами погибших, Международный комитет Красного Креста и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Арцаха, — президент Республики Арцах Араик Арутюнян.


  Источник:FMG NEWS

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