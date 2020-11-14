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Никол Пашинян дал интервью Общественному ТВ Армении

 
Премьер Министр Армении Никол Пашинян дал интервью Общественному ТВ Армении, где высказал свою позицию по происходящему в Карабахе.

1. Подписанные документ он считает совместным заявлением, а не договором.
2. Основной фактор подписания - если бы он не подписал, то Азербайджан бы взял Степанакерт, а 30 тыс. солдат к юго-востоку от Степанакерта оказались бы в окружении (имеются ввиду силы оборонявшие Мартуни и Красный Базар).
3. Решение принималось быстро, в считанные часы, так как на консультации с парламентом времени просто не было.
4. Подписанный документ не о сдаче земли, а о сохранении того, что еще можно было сохранить (имеется ввиду риск потери Степанакерта с последующим котлом в районе Красного база и Мартуни).
5. Документ можно порвать и выбросить, но надо подумать о последствиях этого. Внятных альтернатив Пашинян не видит.
6. Обсуждение судьбы Карабаха будет носить дипломатический характер и продлится длительное время.
7. Война в Карабахе показала, что Армении не хватает Сил Специальных Операций.
8. Позиция РФ по Карабаху за последние 4,5 года не изменилась. Отношения России с Арменией никак не изменили позицию РФ по Карабаху.
9. Пашиняна дезинформировали о ситуации в Шуше. Ему докладывали, что в городе сидит 50 человек, а на деле об этом ему сообщали из Степанакерта.
10. Было 2 попытки вернуть город - первая неудачная и вторая удачная, войска смогли снова занять часть города, но к успеху не пришли.
11. Для прекращения боевых действий необходимо было уступить еще что-то, кроме Шуши.
12. Разрушенные дома на оставшихся у армян территориях будут восстановлены, Армения осуществит вложения в инфраструктуру Карабаха. Дорожное сообщение с Карабахом будет безопасным благодаря российским миротворцам.
13. Российские миротворцы размещены в Карабахе для обеспечения безопасности мирных жителей Карабаха.
14. Основная задача на текущий момент - обеспечить политическую стабильность в Армении.
15.Армянские армия и общество должны измениться институционально.
16. БПЛА и мобильные группы спецназа выиграли эту войну.
17. Военно-промышленный комплекс и высокие технологии должны стать ведущей отраслью обновленной армянской экономики.
18. Смена власти в Армении должна осуществляться через демократические механизмы.
19. Подписанный документ не предполагает открытия границы с Турцией.
20. Армения хочет открытия новой железной дороги с Ираном и новых альтернативных дорог в Россию.



  Источник:FMG NEWS

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