Город Бердзор останется в составе Республики Арцах | Давид Бабаян

Проезд в Арцах через Карвачар временно продолжит действовать
Автодорога Карвачар-Варденис не закроется после 15 ноября, как предполагалось на основе совместного соглашения глав Армении, России и Азербайджана. Об этом в интервью Factor TV заявил советник президента Республики Арцах Давид Бабаян.
Он также подчеркнул, что в составе Арцаха останется город Бердзор (Лачин).
«Дорога на Карвачар 15-го числа месяца не закроют, какое-то время она будет работать. А город Бердзор останется армянским, и через него будет поддерживаться связь с Арменией. А через три года российская сторона построит новую дорогу в обход Шуши, так что между Бердзором и Степанакертом будет прямое сообщение", заявил он
По словам Бабаяна, продление сроков обусловлено тем, что до 15 ноября невозможно провести предусмотренные объявлением действия.
Советник президента отметил, что не может назвать точные даты, до которых будет действовать дорога через Карвачар.
Источник:FMG NEWS
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