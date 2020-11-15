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Супергол Рязанцева приносит победу «Торпедо» в столичном дерби со «Спартаком-2»

  • 15.11.2020, 20:22,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В столичном дерби «Олимп — Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2020-2021 годов» между «Торпедо» и «Спартаком-2» всё решил единственный мяч, забитый в первом тайме Александром Рязанцевым – 1:0 в пользу чёрно-белых.





Супергол Рязанцева приносит победу «Торпедо» в столичном дерби со «Спартаком-2»
Фото: Олег Бухарев




Спортивные дерби интересны всегда. Это даже не обсуждается. Вот в начале сезона в Сокольниках «Спартак-2» взял и отобрал очки у «Торпедо», сыграв с чёрно-белыми вничью 1:1. Правда, на тот момент, главный акционер, читай владелец клуба, господин Авдеев ещё не провозгласил о курсе на РПЛ. А вот сейчас иное дело. Теперь все матчи «Торпедо» рассматриваются исключительно с этого ракурса. И никак иначе. «Факел» в середине недели был разгромлен здесь же по всем статьям.





Супергол Рязанцева приносит победу «Торпедо» в столичном дерби со «Спартаком-2»
Фото: Олег Бухарев




У «Спартака-2» же  в предыдущем туре, наконец, была прервана длительная серия игр без побед. Она растянулась на семь игр и завершилась в Ярославле. Так что красно-белые, пребывая в хорошем настроении, вполне могли отобрать очки у чёрно-белых.





Супергол Рязанцева приносит победу «Торпедо» в столичном дерби со «Спартаком-2»
Фото: Олег Бухарев




В первом тайме борьба по большей части была равной. И если бы не индивидуальное мастерство опытного Александра Рязанцева, то зрители, коих из-за очередных ограничений связанных с борьбой против коронавируса, было на игре совсем немного, вряд ли бы увидели хотя бы один забитый мяч. А так  Рязанцев всё исполнил просто великолепно. Да и скидка от Калмыкова была удобной.





Супергол Рязанцева приносит победу «Торпедо» в столичном дерби со «Спартаком-2»
Фото: Олег Бухарев




Казалось, что после того, как «торпедовцы» открыли счёт, им станет намного проще. Но кроме момента Дворецкова в первой половине хозяева так ничего не создали. А после перерыва «спартаковцы» должны были сравнивать счёт. Это как минимум. Вот как Нимели не попал в цель, когда в воротах находился один Самсонов! Да и в целом, атаки «Спартака-2» были более акцентированными.





Супергол Рязанцева приносит победу «Торпедо» в столичном дерби со «Спартаком-2»
Фото: Олег Бухарев




Впрочем, в контригре могли забивать и хозяева: Нетфуллин и Калмыков. Но первому не хватило точности, а второму после великолепного удара в падении, везения. Ну и мастерство Селихова тоже сказалось. А вот Ботнарь в этот вечер образцом стабильности не выглядел. Впрочем, для молодого вратаря это дело обычное.





Супергол Рязанцева приносит победу «Торпедо» в столичном дерби со «Спартаком-2»
Фото: Олег Бухарев




1:0 – «Торпедо» набирает три очка и продолжает успешно биться за путёвку в РПЛ.





Супергол Рязанцева приносит победу «Торпедо» в столичном дерби со «Спартаком-2»
Фото: Олег Бухарев




Футбол. «Олимп — Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2020-2021 годов». 22 тур.





«Торпедо» Москва – «Спартак-2» Москва – 1:0 (1:0)





Гол: Рязанцев, 33, 1:0.
ФК «Торпедо Москва»: Ботнарь, Самсонов, Редькович, Евдокимов (Шоркин, 45), Прошкин, Магаль (Елисеев, 56), Нетфуллин, Рязанцев, Дворецков (Берковский, 52), Лебеденко (Гордюшенко, 74), Калмыков (Шустиков, 88).
«Спартак-2»: Селихов, Ходорченко, Петрунин (Шитов Вл., 72), Дьяков, Гапонов, Миронов, Денисов, Бакалюк (Лайкин, 89), Маркитесов (Ташаев, 62), Оганесян, Нимели.
Предупреждения: Евдокимов, 24; Нетфуллин, 44; Пилипчук ,63; Ташаев, 69.





Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)





15 ноября 2020 года. Москва. Стадион «Спортивный городок». 350 зрителей.





Текст Антон Буялов.





Фото Олег Бухарев.





15.11.2020 г.





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