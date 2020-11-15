ЦСКА – «Локомотив»: версия первая

В понедельник 16 ноября ЦСКА и ярославский «Локомотив» впервые сыграют между собой в рамках нынешнего регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги.
Ярославский «Локомотив» в этом сезоне в полном порядке. Андрей Скабелка сразу же пришёлся ко двору в Ярославле. И сейчас «железнодорожники» претендуют на первое место не только на Западе, но и во всей лиге!
ЦСКА после единичных поражений, всё равно находится на хорошем ходу и лидером всей КХЛ. Однако ярославцы находятся рядом. И вполне могут выдать в этом сезоне свой лучший результат в «регулярке». Это как минимум. И уж точно победа «Локо» в Москве сенсацией не станет.
Прогноз – 2:3.
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.
ПХК ЦСКА Москва – ХК «Локомотив» Ярославль
16 ноября 2020 года. МСК «ЦСКА Арена». 19.30.
Текст Антон Буялов.
Фото Олег Бухарев.
15.11.2020 г.