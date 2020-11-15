«Динамо» — «Нефтехимик»: понедельник день тяжёлый?

В понедельник 16 ноября московское «Динамо» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик».

Фото Олег Бухарев

Вячеслав Буцаев со своими подопечными пока не входит в плей-офф. Во всей КХЛ нижнекамцы идут в третьем десятке команд. Это, конечно, не то, на что рассчитывали в городе нефтехимиков.

Московское «Динамо», по-прежнему, лихорадит и совсем не факт, что «Нефтехимик» станет для бело-голубых лёгкой добычей. Тем более после субботнего поражения от «Салавата Юлаева». А «Нефтехимик» достойно боролся с «Ак Барсом», хотя и уступил. И всё же отступать хозяевам просто некуда.

Фото Олег Бухарев

Прогноз – 4:2.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

«Динамо» Москва – «Нефтехимик» Нижнекамск

16 ноября 2020 года. «ВТБ Арена». 19.30.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

15.11.2020 г.