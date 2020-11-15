«Динамо» — «Нефтехимик»: понедельник день тяжёлый?

В понедельник 16 ноября московское «Динамо» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик».
Вячеслав Буцаев со своими подопечными пока не входит в плей-офф. Во всей КХЛ нижнекамцы идут в третьем десятке команд. Это, конечно, не то, на что рассчитывали в городе нефтехимиков.
Московское «Динамо», по-прежнему, лихорадит и совсем не факт, что «Нефтехимик» станет для бело-голубых лёгкой добычей. Тем более после субботнего поражения от «Салавата Юлаева». А «Нефтехимик» достойно боролся с «Ак Барсом», хотя и уступил. И всё же отступать хозяевам просто некуда.
Прогноз – 4:2.
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.
«Динамо» Москва – «Нефтехимик» Нижнекамск
16 ноября 2020 года. «ВТБ Арена». 19.30.
Текст Антон Буялов.
Фото Олег Бухарев.
15.11.2020 г.