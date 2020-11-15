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«Динамо» — «Нефтехимик»: понедельник день тяжёлый?

  • 15.11.2020, 08:32,
  • Спорт
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    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В понедельник 16 ноября московское «Динамо» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик».





«Динамо» - «Нефтехимик»: понедельник день тяжёлый?
Фото Олег Бухарев




Вячеслав Буцаев со своими подопечными пока не входит в плей-офф. Во всей КХЛ нижнекамцы идут в третьем десятке команд. Это, конечно, не то, на что рассчитывали в городе нефтехимиков.





Московское «Динамо», по-прежнему, лихорадит и совсем не факт, что «Нефтехимик» станет для бело-голубых лёгкой добычей. Тем более после субботнего поражения от «Салавата Юлаева». А «Нефтехимик» достойно боролся с «Ак Барсом», хотя и уступил. И всё же отступать хозяевам просто некуда.





«Динамо» - «Нефтехимик»: понедельник день тяжёлый?
Фото Олег Бухарев




Прогноз – 4:2.





Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.





«Динамо» Москва – «Нефтехимик» Нижнекамск





16 ноября 2020 года. «ВТБ Арена». 19.30.                                              





Текст Антон Буялов.





Фото Олег Бухарев.





15.11.2020 г.





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