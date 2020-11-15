«Красная Армия» — «Крылья Советов»: очередное дерби

16 и 17 ноября «Красная Армия» в рамках регулярного чемпионата Молодёжной Хоккейной Лиги примет на своём льду земляков из Сетуни команду «Крылья Советов».

Фото Владимир Меликян

«Крылья Советов» активно борются за попадание в плей-офф. Недавно они гостили в Санкт-Петербурге и сумели одержать в городе на Неве три победы в четырёх матчах. Да, до восьмого места сетуньцы пока не дотягивают. Но ведь и «красноармейцы» пока тоже находятся вне зоны плей-офф! В общем, нас ждут матчи не на жизнь, а на смерть. И вряд ли мы увидим тотальное преимущество одной из команд. Это будут две битвы с разными исходами.

Прогноз – 2:1, 2:3.

Хоккей. Париматч Чемпионат Молодёжной Хоккейной Лиги – Первенство России среди юниоров до 21 года. Регулярный чемпионат-2020/2021.

ХК «Красная Армия» Москва – ХК «Крылья Советов» Москва

16 и 17 ноября 2020 года. ЛДС ЦСКА имени В.М. Боброва. 17.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Владимир Меликян.

15.11.2020 г.