Победа имени Егора Афанасьева

ПХК ЦСКА в 14-й раз одержал победу над ХК «Сочи», на этот раз со счётом 7:0. Два очка набрал Егор Афанасьев, для которого эта встреча стала дебютной в КХЛ.

«Сочи» начал с удаления. Антон Слепышев активно работал на «пятаке», но Юрий Александров успел выбить шайбу. Константин Окулов получил передачу на входе в зону и уже в равных составах единолично расправился с Максимом Третьяком. Никита Коростелёв заходил на бросок, но на нём нарушил правила Юрий Александров.

Могли бы «красно-синие» попробовать реализовать лишнего, только сами остались вчетвером – Богдан Киселевич заработал две минуты за подножку. Но и в формате 4 на 4 хозяева соорудили гол. Марио Кемпе от левого борта сделал передачу на Антона Слепышева, а тот уже удвоил счёт. Надолго ЦСКА запер соперника в зоне, успев по ходу этого натиска смениться.

Фото: Олег Бухарев

После перерыва сочинцы побежали отыгрываться, только их сил хватило ненадолго. ЦСКА отодвинул игру от своих ворот, а Сергей Андронов, подправив бросок Класса Дальбека, в очередной раз расстроил Третьяка.

Арбитр поднял руку, Максим Третьяк убежал на скамейку, а это значило, что у «армейцев» отложенное удаление. Наказали Даниила Чайку за подножку. Шалунов остался без клюшки, что не помешало ему ногой отбить снаряд и дать партнёрам возможность смениться.

У гостей не получалось даже бросить в створ Юханссона. Ближе всего к успеху был Данила Квартальнов, из-за столкновения с которым Сергей Андронов снёс ворота, но шайба упорно отказывалась туда попадать. Ещё одну попытку совершил Мальте Стрёмвалль – Юханссон в шпагате закопал шайбу под себя.

Фото: Татьяна Жаркова

К началу заключительного игрового отрезка три первых звена уже успели отличиться голами, того же ждали и от тройки Соркина – самого бросающего сочетания в составе ЦСКА в этом матче. Егор Афанасьев остался на добивании и из-под ног Никиты Седова забросил свой первый гол в КХЛ. А через три минуты с его же передачи Мэт Робинсон от синей линии отправил пятую шайбу в ворота Третьяка. «Сочи» заменил голкипера – в игру вступил Алексей Красиков. Но и он недолго оставался на льду, вскоре на своё место Максим Третьяк.

Точку в этой встрече поставил Никита Коростелёв с передачи Максима Шалунова.

Матч завершился со счётом 7:0. ЦСКА в очередной раз одержал победу над «Сочи» и уже через два дня встретится с «Локомотивом». «Леопарды» же попробуют набрать очки в гостях у минского «Динамо».

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ПХК ЦСКА Москва — ХК «Сочи» Сочи –— 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Шайбы: 8:23 Окулов (Блажиевский, Мамин) 1:0, 11:19 Слепышев (Кемпе, Блажиевский) 2:0, 25:38 Андронов (Дальбек, Коростелёв) 3:0, 43:32 Афанасьев (Максимов, Соркин) 4:0, 46:13 Робинсон (Афанасьев) 5:0, 50:08 Андронов (Телегин, Коростелёв) 6:0, 58:47 Коростелёв (Шалунов) 7:0.

Броски: 40:16.

Штраф: 6:8.

Вратари: Юханссон – Третьяк (Красиков).

Главные судьи: Антон Гофман, Артур Кулёв

Линейные судьи: Александр Николаев, Ярослав Париков

14 ноября 2020 года. МСК «ЦСКА Арена», Москва

1817 зрителей

Текст: Анна Лобова

Фото: Олег Бухарев и Татьяна Жаркова.