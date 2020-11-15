Вячеслав Кулёмин: «В овертайме нам не подфартило»

Нападающий ХК «Динамо» Москва Вячеслав Кулёмин прокомментировал итоги матча Регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда уступила в овертайме ХК «Салават Юлаев» со счётом 3:4.

Вячеслав Кулёмин, нападающий ХК «Динамо» Москва:

— Как и в предыдущей игре начали мы хорошо, первый и второй период провели нормально, а в третьем не удержались, хотя вроде и не было с нашей стороны таких уж серьёзных ошибок. В итоге хоть и отыграли шайбу в концовке, но в овертайме нам не подфартило и мы пропустили. Будем работать.

Насчёт слов нашего тренера, что нам не хватает физики на третий период, то за себя и ребят могу сказать, что мне сил хватает и скорее всего дело не в этом, а в невезении.

Что касается нашего звена, то сегодня у нас нормально получилось, забросили две шайбы. Это результат нашей хорошей сыгранности с Ефремовым и Игумновым. В этом матче мы действительно были нацелены прежде всего на оборонительные действия, но всё же две шайбы пропустили. Приложим все усилия, чтобы и дальше наше звено действовало надёжно и было столь же результативным.