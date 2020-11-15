Владислав Ефремов: «Обидно, что моих шайб не хватило для победы»

Нападающий ХК «Динамо» Москва Владислав Ефремов прокомментировал итоги матча Регулярного чемпионата КХЛ, в котором сам он впервые в карьере сделал дубль, а его команда уступила в овертайме ХК «Салават Юлаев» со счётом 3:4.

Владислав Ефремов, нападающий ХК «Динамо» Москва:

— Хорошо начинаем матчи, первые два периода ведём в счёте, а в третьем пропускаем. Будем работать над этим, исправлять ошибки и следующий раз постараемся такого не допускать.

Чем вызвана сегодняшняя результативность с моей стороны, трудно сказать. У меня и до этого были моменты в матчах. Просто раньше не получалось их реализовывать. А сегодня мы с ребятами вышли, поговорили, настроились. Как раз появились моменты, и так получилось, что я сегодня дважды забил. Только обидно, что моих шайб не хватило для победы. Это, конечно, добавляет негатива. Все ребята очень расстроились.