 
  • 18:06 – Артур Ванецян обвиняется в подготовке убийства Никола Пашиняна | Артур Ванецян задержан 
  • 17:00 – Президент Арцаха Араик Арутюнян снова встретился с командующим миротворческого контингента Рустамом Мурадовым. 
  • 18:56 – Американская компания Beringer AERO разорвала контракт с «Bayraktar» 
  • 17:38 – Город Бердзор останется в составе Республики Арцах | Давид Бабаян 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 19:13 – В Москве задержали руководителей азербайджанской террористической организации "ВБОН" 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Александр Кадейкин: «Матч напоминал качели»

  • 15.11.2020, 08:11,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Александр Кадейкин прокомментировал итоги матча Регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда одолела в овертайме ХК «Динамо» Москва со счётом 4:3.  





Александр Кадейкин: "Матч напоминал качели"
Фото: Олег Бухарев.




Александр Кадейкин, нападающий ХК «Салават Юлаев»:





— Тяжело однозначно оценить эту игру. Матч напоминал качели: 0:2, 2:2, 3:2, 3:3. Хорошо, что в овертайме забили гол.

Почему с нашей командой такое уже не первый раз происходит? Видимо, «Динамо» функционально в начале матча было лучше готово, чувствовалось, что все отскоки они забирали, все нейтральные шайбы были за ними. Мы же медленно реагировали на это, медленно двигались. Но потом и функциональная готовность выравнялась и сама игра выравнялась. Именно тогда после забросов мы стали лучше цепляться за шайбу, стали лучше её контролировать, и потому позиционные атаки с нашей стороны начали получаться и мы стали лучше выходить из-под прессинга.

Касательно того, что сегодня у нас был зафиксирован только один силовой приём, то не сказал бы что это является показателем недостаточной агрессии с нашей стороны и малым количеством отборов шайбы. Для всего этого часто важнее функциональная готовность, ловкость и быстрая реакция. То же касается и вбрасывания.

В связке с Жарковым мне комфортно играть — мы уже третий год периодически играем вместе. С ним не приходится всё заново выстраивать в плане взаимодействий. Хорошо получается и в давление играть, да и вообще, в понимании игры у нас много общего.





Текст: Наталья Бухарева.





Фото: Олег Бухарев.





  •   Просмотров Сегодня: 86


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Томи Ламса: «После 0:2 проявили характер и продолжили играть дальше»
    » Владислав Ефремов: «Обидно, что моих шайб не хватило для победы»
    » Вячеслав Кулёмин: «В овертайме нам не подфартило»
    » «Динамо» — «Нефтехимик»: понедельник день тяжёлый?
    » COVID-19 в Минске нет. Он боится резиновых пуль
    » Крэйг Вудкрофт: «Эта игра — хороший тест для наших молодых ребят»
    » ЦСКА – «Динамо» Мн: противостояние на новом уровне
    » ЦСКА – «Динамо»: хорошего хоккея много не бывает
    » В России матч чемпионата по футболу закончился массовой дракой: видео
    » Звездный футболист Неймар поддержал бразильцев "Шахтера" после скандала в матче с "Динамо"
    » Ребров прокомментировал возможность возвращения в киевское "Динамо"
    » Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" - "Фортуна"
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Супергол Рязанцева приносит победу «Торпедо» в столичном дерби со «Спартаком-2»

    • 20:22
    • 66
    • 0

    ЦСКА – «Локомотив»: версия первая

    • 08:38
    • 62
    • 0

    «Динамо» — «Нефтехимик»: понедельник день тяжёлый?

    • 08:32
    • 64
    • 0

    «Красная Армия» — «Крылья Советов»: очередное дерби

    • 08:28
    • 60
    • 0

    Победа имени Егора Афанасьева

    • 08:26
    • 64
    • 0

    ЖФК «Локомотив» примет «Рязань-ВДВ» на «Сапсан Арене»

    • 08:23
    • 54
    • 0

    Вячеслав Кулёмин: «В овертайме нам не подфартило»

    • 08:17
    • 68
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 61163
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56631
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 50179
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 49258
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45586
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39490
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 38019
    • 0

    Томи Ламса: «После 0:2 проявили характер и продолжили играть дальше»

    • 23:07
    • 82
    • 0

    Александр Кадейкин: «Матч напоминал качели»

    • 08:11
    • 88
    • 0

    Владислав Ефремов: «Обидно, что моих шайб не хватило для победы»

    • 08:15
    • 64
    • 0

    Вячеслав Кулёмин: «В овертайме нам не подфартило»

    • 08:17
    • 68
    • 0

    ЖФК «Локомотив» примет «Рязань-ВДВ» на «Сапсан Арене»

    • 08:23
    • 54
    • 0

    Победа имени Егора Афанасьева

    • 08:26
    • 64
    • 0

    «Красная Армия» — «Крылья Советов»: очередное дерби

    • 08:28
    • 60
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА