Александр Кадейкин: «Матч напоминал качели»

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Александр Кадейкин прокомментировал итоги матча Регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда одолела в овертайме ХК «Динамо» Москва со счётом 4:3.

Александр Кадейкин, нападающий ХК «Салават Юлаев»:

— Тяжело однозначно оценить эту игру. Матч напоминал качели: 0:2, 2:2, 3:2, 3:3. Хорошо, что в овертайме забили гол.

Почему с нашей командой такое уже не первый раз происходит? Видимо, «Динамо» функционально в начале матча было лучше готово, чувствовалось, что все отскоки они забирали, все нейтральные шайбы были за ними. Мы же медленно реагировали на это, медленно двигались. Но потом и функциональная готовность выравнялась и сама игра выравнялась. Именно тогда после забросов мы стали лучше цепляться за шайбу, стали лучше её контролировать, и потому позиционные атаки с нашей стороны начали получаться и мы стали лучше выходить из-под прессинга.

Касательно того, что сегодня у нас был зафиксирован только один силовой приём, то не сказал бы что это является показателем недостаточной агрессии с нашей стороны и малым количеством отборов шайбы. Для всего этого часто важнее функциональная готовность, ловкость и быстрая реакция. То же касается и вбрасывания.

В связке с Жарковым мне комфортно играть — мы уже третий год периодически играем вместе. С ним не приходится всё заново выстраивать в плане взаимодействий. Хорошо получается и в давление играть, да и вообще, в понимании игры у нас много общего.