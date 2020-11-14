Томи Ламса: «После 0:2 проявили характер и продолжили играть дальше»

Главные тренеры ХК «Салават Юлаев» Томи Ламса и ХК «Динамо» Москва Владимир Крикунов пообщались с журналистами после матча Регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021, в котором бело-голубые уступили уфимской команде в овертайме со счётом 3:4.

Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:

— Для нас начало матча получилось достаточно тяжёлым: мы пропустили очень лёгкие шайбы. Но самое главное, что мы не сдались сопернику при счёте 0:2, проявили характер и продолжили играть дальше. Ну а три главных слагающих нашего сегодняшнего успеха в том, что, во-первых, отлично сыграл наш голкипер Юха Метсола, во-вторых, мы сумели забить в большинстве и, в-третьих, отлично сыграли в меньшинстве.

Я доволен качеством игры нашей команды в сегодняшнем матче с учётом того, какой сильный у нас был соперник. Да, был момент, когда в конце третьего периода мы повели в счёте и быстро пропустили ответную шайбу. Но в любом случае важно, что сегодня мы добыли два очка. И не важно, выиграли мы 10:0 или добились победы в овертайме.

Не считаю, что результат нашей команды зависит от игры первого звена. В таком ключе я это не рассматриваю. Главное, что наши ребята забивают и проносят нам очки. Так например, шайбу в овертайме забросил Сошников.

Когда мы пропустили вторую шайбу и счёт стал 0:2, мы не вносили никаких изменений, так как голы мы пропустили в результате индивидуальных ошибок, а не по причине неправильно выбранного плана на игру.

Рассматривать в качестве удачи для нашей команды тот факт, что арбитры не засчитали голы «Динамо», я не могу. Есть правила игры, которые должны быть соблюдены.

Амиров не играл по причине травмы. Вернуться в строй он должен со дня на день.