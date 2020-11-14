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Томи Ламса: «После 0:2 проявили характер и продолжили играть дальше»

  • 14.11.2020, 23:07,
  • Спорт
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Главные тренеры ХК «Салават Юлаев» Томи Ламса и ХК «Динамо» Москва Владимир Крикунов пообщались с журналистами после матча Регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021, в котором бело-голубые уступили уфимской команде в овертайме со счётом 3:4.





Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:





— Для нас начало матча получилось достаточно тяжёлым: мы пропустили очень лёгкие шайбы. Но самое главное, что мы не сдались сопернику при счёте 0:2, проявили характер и продолжили играть дальше. Ну а три главных слагающих нашего сегодняшнего успеха в том, что, во-первых, отлично сыграл наш голкипер Юха Метсола, во-вторых, мы сумели забить в большинстве и, в-третьих, отлично сыграли в меньшинстве.

Я доволен качеством игры нашей команды в сегодняшнем матче с учётом того, какой сильный у нас был соперник. Да, был момент, когда в конце третьего периода мы повели в счёте и быстро пропустили ответную шайбу. Но в любом случае важно, что сегодня мы добыли два очка. И не важно, выиграли мы 10:0 или добились победы в овертайме.

Не считаю, что результат нашей команды зависит от игры первого звена. В таком ключе я это не рассматриваю. Главное, что наши ребята забивают и проносят нам очки. Так например, шайбу в овертайме забросил Сошников.

Когда мы пропустили вторую шайбу и счёт стал 0:2, мы не вносили никаких изменений, так как голы мы пропустили в результате индивидуальных ошибок, а не по причине неправильно выбранного плана на игру.

Рассматривать в качестве удачи для нашей команды тот факт, что арбитры не засчитали голы «Динамо», я не могу. Есть правила игры, которые должны быть соблюдены.

Амиров не играл по причине травмы. Вернуться в строй он должен со дня на день.





Томи Ламса: "После 0:2 проявили характер и продолжили играть дальше"
Фото: Олег Бухарев




Владимир Крикунов, главный тренер ХК «Динамо» Москва»:





— Играли мы неплохо, соперник у нас был хороший. Звено Ефремова забило два гола, и всё вроде шло хорошо, но сначала во втором периоде пропустили один гол, в третьем — два, а сами забили только один. Ну и после ничье в основное время пропустили шайбу в овертайме. Что делать, несчастный случай! Сами себе отправили шайбу в ворота. Перед этим эпизодом мы имели хороший момент, когда Миронова вывели на бросок, но он не попал. И тут же пропустили сами. Как в известном законе: не забиваешь ты, забивают тебе.

По поводу отмены двух наших голов в исполнении Линдберга и Яшкина могу сказать, что обиднее было, что не засчитали гол Яшкина, который в падении протолкнул шайбу в ворота. Не знаю, насколько арбитры поступили верно. Но правила есть правила.

Почему мы не в первый раз сталкиваемся с ситуацией, при которой, ведя в счёте 2:0, мы упускаем преимущество? Думаю, главной причиной является наша физическая готовность, поскольку из шести недель, выделенных на предсезонную подготовку, по факту мы готовились к сезону только две недели. Сначала у нас две недели игроки были на карантине, потом почти все переболели, и ещё две недели выпали из подготовки. Вначале сезона того небольшого запаса сил ещё хватало на весь матч, а потом мы его подрастратили, и в третьем периоде который уже раз происходит спад. Но сейчас мы начали по новой работать в этом направлении, чтобы подтянуть физическую готовность и думаю, что в ближайшее время мы выберемся из этой ситуации.

К нашим вратарям особых вопросов нет, так как мы не пропускаем по 5-6 шайб. А вот забивать стали меньше. Тут есть проблема.

Возвращение Тарасова стоит ожидать примерно через 10 дней. Может, чуть раньше.





Текст: Наталья Бухарева.





Фото: Олег Бухарев





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