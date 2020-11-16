Туркменистан вошёл в Топ-100 рейтинга национальных брендов мира по версии Brand Finance

Туркменистан согласно рейтингу британской международной консалтинговой компании Brand Finance (специализируется в сфере аудита и оценки стоимости брендов), попал в Топ-100. Компания выложила новый рейтинг 100 национальных брендов 2020 года, где Центральноазиатская республика расположилась на 81 месте. Об этом сообщает Brand Finance.

Соседи Туркменистана по региону Казахстан и Узбекистан расположились соответственно на 44 и 61 позициях.

Отметим, рейтинг включает в себя показатели — ВВП, инвестиционная и туристическая притягательность, политика и торговые правила, социальные концепции и другие.

Авторы используют комбинацию из данных госстатистики и результатов исследований, осуществляемых на регулярной основе международными институтами.

Анализ проводится совместно с Институтом менеджмента (Institute of Management Development) и Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum). По итогам сравнительного исследования каждому государству присваивается рейтинг от AAA (сильный национальный бренд) до DDD (отсутствие национального бренда). Эти буквенные категории и составляют индекс бренда.

Как отмечают в компании в текущем году стоимость 100 самых дорогих страновых брендов во всём мире резко сократилась из-за пандемии коронавируса, совокупно снизившись на $13,1 трлн, о чём говорят данные ежегодного исследования.

Ранее сайт SNG.Today сообщал, что Туркменистан согласно данным опубликованным международным исследовательским институтом Gallup признан самой безопасной страной мира.

Добавим, в октябре 2020 года Всемирный банк и Международный валютный фонд заявили о поддержке экономики Туркменистана в условиях пандемии коронавируса.