В Таджикистане запустили свободную продажу билетов на чартерные рейсы из РФ

В рамках инициативы МИД Таджикистана республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение наладить свободную продажу билетов на вывозные рейсы из городов РФ в Душанбе. При этом стоимость одного такого билета составляет 395 евро. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба таджикского МИД.

Билеты можно приобрести во всех авиакассах представительства компании Somon Air в России. При оплате полёта туда и обратно соответствующая стоимость будет снижена. При этом в МИД настоятельно рекомендовали не покупать билеты у третьих лиц в целях предотвращения мошенничества.

В дипведомстве отметили, что регистрация в посольствах и консульствах Таджикистана для покупки билета больше не нужна. В этой связи была приостановлена работа всех соответствующих спецкомиссий. По прибытию в Душанбе при себе надо иметь справку, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусом. Данный документ должен быть получен не ранее чем за 96 часов до прилёта. Дети до 3 лет освобождаются от необходимости наличия соответствующей справки.

Представители Somon Air подчеркнули, что рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Краснодара, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Сургута.

Напомним, что ранее руководители таджикской и российской авиации обсудили возможность восстановления регулярных пассажирских перевозок между государствами.