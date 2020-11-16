«Единая Россия» повышает транспортный налог

Новый год принесет тысячам жителей Республики Саха пренеприятный сюрприз: удвоение транспортного налога. Каким образом был принят настолько неожиданно жесткий, особенно в условиях коронакризиса, закон, узнавал SNG.Today.

Якутский парламент принял поправку, которая в два раза повышает транспортный налог, если мощность двигателя автомобиля составляет больше двухсот лошадиных сил. Официально инициаторы закона, фракция «Единой России», провели идею как налог на роскошь. Но если такие машины действительно оказываются избыточными где-нибудь в Центральной России, в этой республике — совершенно иная ситуация. И странно, что местные депутаты этого не понимают.

«Такие мощные автомобили для Якутии не роскошь, а суровая необходимость. Это связано с тем, что здесь с дорогами большая проблема. Традиционный уклад жизни связан с поездками за город», — подчеркнул один из депутатов.

Несмотря на то, что голоса в Ил Тумэне разделились, «Единая Россия» выступила активно, и поправка была принята большинством голосов. Так что уже с 1 января множеству жителей Якутии, никогда не относившихся к зажиточному классу, придется ощутимо пересмотреть семейный бюджет: транспортный налог увеличится вдвое.

Интересен один нюанс. Поправка о нулевом транспортном налоге для одного из родителей в многодетной семье мариновалась парламентом два года, но со скрипом была принята. Инициатива освободить от этого платежа ветеранов боевых действий все еще висит в воздухе, и перспективы ее неясны. А вот резкий скачок налога для тысяч рядовых жителей республики был принят едва ли не молниеносно.