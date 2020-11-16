В 2021 году начнет действовать Международный Аэропорт в столице Республики Арцах город Степанакерте

В 2021 году намечается запуск работы Международного Аэропорта в Степанакерте который свяжет Республику Арцах с Арменией и Россией.

В начале будут действовать 7 маршрутов по следующим направлениям:





Степанакерт-Гюмри

Степанакерт-Ростов-на Дону

Степанакерт-Сочи

Степанакерт-Москва

Степанакерт-Крым



Это позволит создать благоприятные условия для оперативного сообщения арцахцев с Родиной, а также наладить экономические и бизнес связи с Россией. Аэропорт также сможет осуществлять авиаперелеты для Российских миротворцев в Карабахе которые будут меняться дважды в год, а также для материально-технического обеспечения миротворцев.

Как следует из указа Президента России Владимир Путина «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе», ротация миротворцев будет происходить не реже двух раз в год, замена военной техники будет производиться по мере выработки ресурса и технической необходимости.

Напомним что аэропорт в Степанакерте был построен совсем недавно, находится в идеальном состоянии и готов в любую минуту начать международные рейсы. Надеемся что к возможному парку самолетов Армении, наши богатые соотечественники смогут подарить пару легких пассажирских самолетов непосредственно армянскому народу в Арцахе.

В дальнейшем могут быть открыты новые направления в Иран, Грузию, Украину, Беларусь, Францию и т.д.