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В 2021 году начнет действовать Международный Аэропорт в столице Республики Арцах город Степанакерте

 
 
В 2021 году намечается запуск работы Международного Аэропорта в Степанакерте который свяжет Республику Арцах с Арменией и Россией.
В начале будут действовать 7 маршрутов по следующим направлениям:

Степанакерт-Ереван
Степанакерт-Гюмри
Степанакерт-Горис-Ереван
Степанакерт-Ростов-на Дону
Степанакерт-Сочи
Степанакерт-Москва
Степанакерт-Крым
 
Это позволит создать благоприятные условия для оперативного сообщения арцахцев с Родиной, а также наладить экономические и бизнес связи с Россией. Аэропорт также сможет осуществлять авиаперелеты для Российских миротворцев в Карабахе которые будут меняться дважды в год, а также для материально-технического обеспечения миротворцев. 
 
Как следует из указа Президента России Владимир Путина «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе», ротация миротворцев будет происходить не реже двух раз в год, замена военной техники будет производиться по мере выработки ресурса и технической необходимости.
 
Напомним что аэропорт в Степанакерте был построен совсем недавно, находится в идеальном состоянии и готов в любую минуту начать международные рейсы. Надеемся что к возможному парку самолетов Армении, наши богатые соотечественники смогут подарить пару легких пассажирских самолетов непосредственно армянскому народу в Арцахе. 
 
В дальнейшем могут быть открыты новые направления в Иран, Грузию, Украину, Беларусь, Францию и т.д.
 


  Источник:FMG NEWS

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