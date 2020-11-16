Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопросы представителей СМИ 

Премьер-министр ответил на вопросы представителей СМИ в рамках онлайн-пресс-конференции.

"Я готов ответить за свои ошибки, но требую, чтобы прежняя власть ответила - не она ли подвела переговоры по Карабаху к сдаче территорий в обмен ни на что", - заявил премьер-министр Армении





По его словам, общество должно сделать выводы только после того, как будет владеть всеми подробностями, а для этого нужно выслушать и солдат, и оппозицию, и правительство.





Пашинян напомнил, что к маю 2018 года, когда он пришел к власти, переговорный процесс прошел точку невозврата - условия уже были - "территории в обмен ни на что". Тогда же представители прежней власти говорили, что Пашинян пришел, чтобы сдать Карабах





????На это есть три варианта: либо эти люди были пророкам, либо власть Пашиняна – изменники, либо сторонники Сержа Саргсяна просто знали о том, к какой точке подошел переговорный процесс, и какие неизбежные требования поставлены перед Арменией.





"Я этого не хотел, поэтому пытался сделать все возможное, чтобы повысить боеспособность Армении"

В трехстороннем соглашении есть множество пунктов нуждающихся в разъяснениях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не получал от какой-либо политической силы предложений, которые могли бы сделать более выгодным для армянской стороны подписанное им трёхстороннее заявление (https://t.me/SputnikArmenia/10049) по Карабаху.

"По сути, менять пункты задним числом значит изменить военную ситуацию, что думаю сегодня не реалистично"

Российские предложения с американской стороной вообще не обсуждались, отметил Пашинян.

Несколько сотен солдат считаются без вести пропавшими

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что число погибших в Нагорном Карабахе с армянской стороны составляет около 2 400. Он надеется, что часть солдат, пропавших без вести, остались в живых.

????Национальный день траура можно провести, когда процесс обнаружения тел подойдет к завершению, добавил он.

При этом правительство обеспечит гарантии для солдат и их семей.

"Власти сделают все, чтобы солдаты могли найти себя в последующей жизни"

Никто не сдавал Шуши, наши военные боролись до конца - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в обществе муссируется дезинформация о Шуши, что якобы город был сдан без боя.

"Если бы город сдавался без борьбы, то каким образом в его окрестностях нашлись тела погибших армянских военных? Кто им давал приказ защищать город, почему они боролись, если город был сдан?" По его словам, на днях СНБ пригласили человека, который заявлял, что имеет доказательства о сдаче Шуши, но он отказался предоставить факты.

Пашинян в очередной раз объяснил, что город-крепость пал из-за проникновения диверсионной группы. По его словам, многие политики, которые с первого дня войны призывали прекратить войну ценой передачи территорий, сегодня обвиняют правительство Армении в государственной измене.

Армия Карабаха останется и будет гарантом его суверенитета - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армии Карабаха будет существовать. Из тех 25-30 тысяч солдат, против бессмысленной гибели которых была остановлена война, значительную часть составляют именно войска Армии обороны.

Может ли теперь Пашинян представлять правительство Армении в переговорах, и располагает ли достаточным доверием общества? Он считает, что, если общественного доверия у нынешнего правительства не будет, тогда и выступить от имени народа оно не сможет.

Несколько частей будут передислоцированы - Минобороны Армении

Военных действий больше не ведется, что дает возможность организовать отдых личного состава в частях, а также продолжать лечение больных и раненых. Сейчас ведется работа по скорейшему изменению дислокации ряда воинских частей, а также созданию условий для расквартирования личного состава. Военным, которые участвовали в боевых действиях, будут предоставлены отпуска по многочисленным просьбам семей.

Пашинян не собирается уходить в отставку По словам премьер-министра Армении подобного вопроса нет в его повестке.

Пашинян назвал главную причину неудачи армянской стороны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что июльские события 2020 года показали (https://t.me/SputnikArmenia/6522), что в Ереване были готовы к войне с Баку

"Но впоследствии были вовлечены наемники, Турция. И это стало основной причиной неудачи армянской стороны. Могли ли мы на самом деле пресечь такое развитие событий, да могли, если согласились бы сдать районы без статуса Нагорного Карабаха"

Власти отказывались сдавать земли до тех пор, пока была надежда на то, что Армия обороны может бороться и решить вопрос войной. Трехстороннее заявление было подписано в тот момент, когда пришло осознание, что больше нет такой возможности.



