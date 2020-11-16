Опубликован список убийц армянского народа в Республике Арцах | Они будут наказаны где бы не находились

Названы турецкие офицеры, воевавшие в Карабахе





Инженер, историк и публицист Майкл Михайлович из Канады, сообщил в Twitter имена высокопоставленных турецких военных, которые принимали участие в боевых операциях армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.





Бригадный генерал ВС Турции Бахтияр Эрсай лично руководил Генштабом Азербайджана. Анкара откровенно не симпатизирует азербайджанскому генералитету, подозревая в сотрудничестве с Москвой.





Бригадный генерал Гёксель Кахья руководил ВВС Азербайджана, контролировал проведение авиаразведки и нанесение ударов беспилотниками целясь и убивая беззащитных детей Армении и Республики Арцах





Всего в Азербайджан были направлены 600 турецких военнослужащих: 250 в Нахичеванскую АР, 90 советниками в Минобороны, 120 на авиабазу в Габале, 20 на авиабазу Далляр, 50 на аэродром в Евлах; 50 в 4-й армейский корпус, 20 на базу ВМС и военный институт в Баку





Майкл Михайлович подчеркнул, что раскрывать свои источники не будет, поскольку разведсообщество так не работает.

Отметим что эти турецкие лица, а также ряд генералов ВС Азербайджана включая Закир Гасанова и президента Азербайджана подписали себе смертный приговор. Убив и покалечив несколько тысяч детей Армении и Республики Арцах они ответят перед историей, где бы и кем бы они не были. Они и их семьи по локоть в крови. Кровь детей Армении без ответа не останутся. Осматривайтесь по сторонам.

Они ответят и перед Аллахом, так как нарушили законы Ислама.

Аллах запретил убивать невинную душу - это является тягчайшим грехом и преступлением в исламе. Убийство является вторым по тяжести смертным грехом в Исламе

По Исламу, перед каждым убитым человеком его убийца должен будет ответить за свой поступок. Смысл этого в том, что в Судный день не спасут убийцу от Суда ни влиятельные родственники, ни деньги, ни связи, как это возможно в земном мире – в Судный день каждый убийца получит свое справедливое наказание по Исламу.

Ислам дают право на убийство в определенных ситуациях, если иными способами оградить от опасности людей или даже все общество от опасности, которую несет их жизням нравственное разложение, невозможно.

Шариат дает разрешение на возмездие или месть, и это разрешение включает в себя убийство в случае защиты жизни людей. Следует всегда помнить, что если человек намеревается другого человека убить, то должен понимать, что может быть убит и сам. Понимание этого факта может удержать потенциального убийцу от совершения им поступка. Как все знают армяне в Арцахе не угрожали жизни людей в Азербайджане.

Но теперь знайте ...

Война не закончилась! Арцах вернет свои земли! Война до возвращения района и городка Гадрута и армянской колыбели города Шуши.



