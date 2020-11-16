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Турция создает свою военную базу в Азербайджане | Россия в опасности !!!

В парламент Турции внесен проект указа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.
В последние месяцы и без того прочные отношения Азербайджана и Турции буквально цементируются. Причем укрепление связей происходит как в политике, так и в экономике. Учитывая тот факт что Азербайджан в результате "братских" отношений с Турцией полностью утратил свою независимость и суверенитет Президент Турции распорядился направить в Азербайджан дополнительные военные соединения для создания полноценной военной базы. Это согласованно с НАТО и Спец Службой Великобритании. Напомним что уже названы турецкие офицеры, воевавшие в Карабахе. И сейчас турки и азербайджанцы пытаються дурить мировое сообщество. 

Инженер, историк и публицист Майкл Михайлович из Канады, сообщил в Twitter имена высокопоставленных турецких военных, которые принимали участие в боевых операциях армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. 

Бригадный генерал ВС Турции Бахтияр Эрсай лично руководил Генштабом Азербайджана. Анкара откровенно не симпатизирует азербайджанскому генералитету, подозревая в сотрудничестве с Москвой.

Бригадный генерал Гёксель Кахья руководил ВВС Азербайджана, контролировал проведение авиаразведки и нанесение ударов беспилотниками целясь и убивая беззащитных детей Армении и Республики Арцах.

Всего в Азербайджан были направлены 600 турецких военнослужащих: 250 в Нахичеванскую АР, 90 советниками в Минобороны, 120 на авиабазу в Габале, 20 на авиабазу Далляр, 50 на аэродром в Евлах; 50 в 4-й армейский корпус, 20 на базу ВМС и военный институт в Баку.

Майкл Михайлович подчеркнул, что раскрывать свои источники не будет, поскольку разведсообщество так не работает.
 
Турецкая военная база в Азербайджане ударит по интересам России. Турецкая военная база в Азербайджане бьет по интересам России, Ирана, стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Эти страны уже заявляли, что прямое вовлечение Турции в боевые действия в регионе для них крайне нежелательно.
 
В столице Азербайджана Баку прошла акция перед турецким посольством, участники которой требовали оставить турецких военных в Азербайджане и создать военную базу. 
 
Заметим что также есть договоренность с Эрдоганом об передаче нескольких мечетей в Азербайджане для суннитов, а в течении 2021 года будет объявлено об изменении предпочтении религии в Азербайджане в сторону суннизма.  
 
Азербайджан угрожает национальной безопасности России



  Источник:FMG NEWS

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