Турция создает свою военную базу в Азербайджане | Россия в опасности !!!





Инженер, историк и публицист Майкл Михайлович из Канады, сообщил в Twitter имена высокопоставленных турецких военных, которые принимали участие в боевых операциях армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.





Бригадный генерал ВС Турции Бахтияр Эрсай лично руководил Генштабом Азербайджана. Анкара откровенно не симпатизирует азербайджанскому генералитету, подозревая в сотрудничестве с Москвой.





Бригадный генерал Гёксель Кахья руководил ВВС Азербайджана, контролировал проведение авиаразведки и нанесение ударов беспилотниками целясь и убивая беззащитных детей Армении и Республики Арцах





Всего в Азербайджан были направлены 600 турецких военнослужащих: 250 в Нахичеванскую АР, 90 советниками в Минобороны, 120 на авиабазу в Габале, 20 на авиабазу Далляр, 50 на аэродром в Евлах; 50 в 4-й армейский корпус, 20 на базу ВМС и военный институт в Баку





Майкл Михайлович подчеркнул, что раскрывать свои источники не будет, поскольку разведсообщество так не работает.