Дадиванк останется армянским и здесь будет размещено два поста миротворцев России | Спасибо России

В Дадиванке будет размещено два поста миротворцев – один при въезде в населенный пункт, а другой - непосредственно у монастыря, сообщил @SputnikArmenia старший лейтенант Олег Коваленко из состава миротворческих сил РФ, размещенных в Карабахе.
Он отметил, что контингент размещался с благословения отца Ованнеса, который лично представил им местность и помещение, рассказал об обстановке.
"Первоначально мы готовились встретить недопонимание и даже провокационные действия, но наши ожидания оказались неоправданными. Местные жители встретили нас радушно. Это мое открытие. Народ добродушный и во всем пытается оказать помощь, как минимум, моральную поддержку большинство оказывает"
Дадиванк — армянский монастырь IX—XIII веков в полукилометре к северу от реки Тертер в Нагорном Карабахе. Архитектурный комплекс расположен на высоте 1100 м на южном склоне лесистой горы.
Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, монастырь, расположен в Шаумяновском районе НКР
По одной из версий армянских историков первое название связано с именем Св. Дади, который проповедовал христианство на западе Армении и был учеником апостола Фаддея — одного из семидесяти учеников Христа. По преданию монастырь был построен над его могилой.
Спасибо России за защиту святыни армянского народа!!!
Источник:FMG NEWS
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