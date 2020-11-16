Дадиванк останется армянским и здесь будет размещено два поста миротворцев России | Спасибо России

В Дадиванке будет размещено два поста миротворцев – один при въезде в населенный пункт, а другой - непосредственно у монастыря, сообщил @SputnikArmenia старший лейтенант Олег Коваленко из состава миротворческих сил РФ, размещенных в Карабахе.





Он отметил, что контингент размещался с благословения отца Ованнеса, который лично представил им местность и помещение, рассказал об обстановке.





"Первоначально мы готовились встретить недопонимание и даже провокационные действия, но наши ожидания оказались неоправданными. Местные жители встретили нас радушно. Это мое открытие. Народ добродушный и во всем пытается оказать помощь, как минимум, моральную поддержку большинство оказывает"

Дадиванк — армянский монастырь IX—XIII веков в полукилометре к северу от реки Тертер в Нагорном Карабахе. Архитектурный комплекс расположен на высоте 1100 м на южном склоне лесистой горы.

Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, монастырь, расположен в Шаумяновском районе НКР



По одной из версий армянских историков первое название связано с именем Св. Дади, который проповедовал христианство на западе Армении и был учеником апостола Фаддея — одного из семидесяти учеников Христа. По преданию монастырь был построен над его могилой.

Спасибо России за защиту святыни армянского народа!!!



