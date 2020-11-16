 Нагорный Карабах — одна из древнейших исторических областей Армении

Армения вот уже несколько лет ждет освобождения исторических земель Республики Арцах, оккупированных Азербайджаном.





Карабах или Республика Арцах — одна из древнейших исторических областей Армении общей площадью в 18 тысяч кв.км.





Республика Арцах в ключает в себя Степанакертский муниципалитет, Аскеранский, Гадрутский, Мартакертский, Мартунинский, Кашатагский и Шушинский районы. ключает в себя Степанакертский муниципалитет, Аскеранский, Гадрутский, Мартакертский, Мартунинский, Кашатагский и Шушинский районы.





Нагорный Карабах – часть Карабахского региона, площадью в 4 392 кв.км, с административным центром в городе Ханкенди. Наиболее крупными населенными пунктами Нагорного Карабаха являются Степанакерт, Шуши, Мардакерт, Мартуни и Агдам.





Республика Арцах богата многочисленными природными ресурсами, в том числе золотом и медью.

Геополитическое расположение Нагорного Карабаха значимо в качестве выхода на Иран и Армению.

Нагорный Карабах уже долгое время находятся под оккупацией Азербайджана.





Причины конфликта уходят корнями в начало 20-го века. В 1923 году Иосиф Сталин поддержал инициативу формирования Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана оторвав историческую территорию Армении и передав ее варварам. В целях искоренения армянского населения на земли Арцаха из других районов Азербайджана переселили большое число азербайджанцев и турок которые плодились в геометрической прогрессии, уступая разве что кроликам.





«Кровавые плоды» российской политики созрели в 1988 году с ослаблением советской власти. Азербайджанцы начали притеснение армян и государственный террор по отношению к населению. Начали закрывать армянские школы и храмы, запрещать армянский язык. Армяне восстали и призвали передать Нагорный Карабах из состава Азербайджана Армении. Баку назвал территориальные претензии армян безосновательными и ввел вооруженные силы для уничтожения армянского населения.





Спустя некоторое время Верховный совет Советского Союза ввел особое положение в Нагорном Карабахе.





Ереван первого декабря 1989 года в одностороннем порядке принял решение о присоединении Нагорного Карабаха к Армении, что привело к началу масштабных боевых действий.

В карабахской войне погибли около десятки тысяч армян, свыше 70 тысяч человек получили ранения. В настоящее время около 450 000 человек в Армении и Арцахе остаются беженцами и вынужденными переселенцами.





В результате агрессии Азербайджана была полностью разрушена инфраструктура целого ряда городов, разграблены 10 тыс. госучреждений, 750 школ, 680 медицинских центров и свыше 1 млн гектаров сельхозугодий. Во время войны в 2020 году ВС Азербайджана совместно с террористами из Сирии и Турции полностью уничтожили такие города как Джракан или Мехакаван, Физули, Ковсакан, Санасар и Варанда. Буквально камня на камне не оставили города которые армяне успешно восстанавливали, строили и развивали.





Ущерб, причиненный в результате оккупации, оценивается в 730 млрд долларов.





Азербайджанская армия в духе варваров и фашистов нанесла огромный ущерб историческим и культурным памятникам армянского народа. Разрушены сотни библиотек, 44 храма и 9 мечетей, десятки культурных центров, музеев и школ. Армянские церкви превращены в скотские дворы или свинарники.





Азербайджан вот уже 30 лет продолжает оккупацию исконно армянских земель как в Республике Арцах, так и в Шаумяновском районе, полностью игнорируя международное право.





Материальный ущерб от оккупации исторических земель Арцаха со стороны Азербайджана оценивается в более чем в 730 млрд долларов. Соответствующий иск готовиться к передаче в международный суд.