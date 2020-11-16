Армяно-российские отношения были и остаются стратегическими - Никол Пашинян





Премьер-министр Армении назвал мифами утверждения, что обострение ситуации в Карабахе связано с проблемами в армяно-российских отношениях. При этом Пашинян опровергает, что его отставка могла изменить ход боевых действий "в благоприятную сторону".

Слова Премьер Министра Армении подтвердил недавно п осол России.

«Наши отношения имеют очень глубокую историю, очень богатое настоящее и, я убежден, очень прочное, хорошее будущее, поскольку базируются они на очень глубоких корнях и, прежде всего, на тех очень глубоких традициях взаимоотношений между народами», - сказал он.





При этом посол отметил, что звучащие мнения о том, что в армяно-российских отношениях ничего не происходит, несколько парадоксальны, подчеркнув, что взаимоотношения не столько между государствами, сколько между народами.





«Очень хорошо известна та роль, которую армяне сыграли в становлении и развития российской государственности, очень хорошо известно, какую роль играла и играет Россия в судьбах армянского народа. У нас очень много того, что нас объединяет в нашей общей истории, в ней очень много славных страниц», - подчеркнул он.

Таким образом на самом высоком уровне заявлено об братских стратегических и союзнических отношениях.

Да здравствует вековая дружба России и Армении !!!



