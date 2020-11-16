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Армяно-российские отношения были и остаются стратегическими | Никол Пашинян

 Армяно-российские отношения были и остаются стратегическими - Никол Пашинян
Армяно-российские отношения были и остаются стратегическими - Никол Пашинян

Премьер-министр Армении назвал мифами утверждения, что обострение ситуации в Карабахе связано с проблемами в армяно-российских отношениях. При этом Пашинян опровергает, что его отставка могла изменить ход боевых действий "в благоприятную сторону".
 
Слова Премьер Министра Армении подтвердил недавно посол России. 
«Наши отношения имеют очень глубокую историю, очень богатое настоящее и, я убежден, очень прочное, хорошее будущее, поскольку базируются они на очень глубоких корнях и, прежде всего, на тех очень глубоких традициях взаимоотношений между народами», - сказал он.

При этом посол отметил, что звучащие мнения о том, что в армяно-российских отношениях ничего не происходит, несколько парадоксальны, подчеркнув, что взаимоотношения не столько между государствами, сколько между народами.

«Очень хорошо известна та роль, которую армяне сыграли в становлении и развития российской государственности, очень хорошо известно, какую роль играла и играет Россия в судьбах армянского народа. У нас очень много того, что нас объединяет в нашей общей истории, в ней очень много славных страниц», - подчеркнул он. 
 
Таким образом на самом высоком уровне заявлено об братских стратегических и союзнических отношениях.
Да здравствует вековая дружба России и Армении !!!



  Источник:FMG NEWS

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