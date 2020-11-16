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Александр Мостовой: судья подвел сборную России в матче с Турцией

  • 16.11.2020, 20:22,
  • Россия Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Александр Мостовой: судья подвел сборную России в матче с Турцией
 
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение россиян от Турции (2:3) в матче пятого тура Лиги наций.
 
Источник: https://meta-ratings.kz/
 
«Смотрелись неплохо и достойно. Судья, конечно, нас сегодня подвел. Даже в меньшинстве могли забить, сыграть вничью. Но, конечно, усложнили себе борьбу за первое место в группе.
 
Посыпать голову пеплом не стоит, есть время провести работу над ошибками. Все шансы на первое место у нас остаются. Бывает и шесть, и семь игр без побед. Все серии когда-то заканчиваются», — заявил Мостовой.
 
Счет в матче открыл Денис Черышев (11-я минута), еще один гол у сборной России в активе Далера Кузяевя (57). После удаления на 24-й минуте российского защитника Андрея Семенова у сборной Турции отличились Кенан Караман (26), Дженгиз Ундер (32) и Дженк Тосун (52, с пенальти).
 
Стоит отметить, что комонда Станислава Черчесова не может победить уже пять игр подряд. Россияне потерпели первое поражение в текущем розыгрыше Лиги наций.
 
В третьей группе Лиги В сборные России и Венгрии набрали по восемь очков. У турок шесть очков. В активе команды Сербии — три балла.


  Источник:FMG NEWS

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