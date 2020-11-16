Александр Мостовой: судья подвел сборную России в матче с Турцией

Бывший футболист сборной
России Александр Мостовой отреагировал на поражение россиян от Турции (2:3) в
матче пятого тура Лиги наций.
«Смотрелись неплохо и достойно.
Судья, конечно, нас сегодня подвел. Даже в меньшинстве могли забить, сыграть
вничью. Но, конечно, усложнили себе борьбу за первое место в группе.
Посыпать голову пеплом не стоит, есть
время провести работу над ошибками. Все шансы на первое место у нас остаются.
Бывает и шесть, и семь игр без побед. Все серии когда-то заканчиваются», —
заявил Мостовой.
Счет в матче открыл Денис Черышев
(11-я минута), еще один гол у сборной России в активе Далера Кузяевя (57).
После удаления на 24-й минуте российского защитника Андрея Семенова у сборной
Турции отличились Кенан Караман (26), Дженгиз Ундер (32) и Дженк Тосун (52, с
пенальти).
Стоит отметить, что комонда
Станислава Черчесова не может победить уже пять игр подряд. Россияне потерпели
первое поражение в текущем розыгрыше Лиги наций.
В третьей группе Лиги В сборные
России и Венгрии набрали по восемь очков. У турок шесть очков. В активе команды
Сербии — три балла.