«Лацио» – «Зенит»: прогнозы и ставки от экспертов

24 ноября состоится встреча в рамках 4-го
тура группового этапа Лиги чемпионов между римским «Лацио» и
санкт-петербургским «Зенитом». Эксперты портала «Рейтинг Букмекеров» дали свои
прогнозы на предстоящий матч.
Эта встреча на стадионе «Олимпико» в Риме будет крайне
важной для обеих команд.
После трех туров у итальянцев 5 набранных очков, а у
«Зенита» только 1 балл – шансы выйти из группы у россиян невелики, но пока
сохраняются. Римлянам же важно обыграть питерцев в этом противостоянии, чтобы
на 90% выйти из группы и стопроцентно обеспечить себе попадание в еврокубковую
весну.
Хозяева являются фаворитами встречи - эксперты оценивает
их победу коэффициентом 2,34. Ничейный результат в этой встрече оценивается
коэффициентом 3,50.
У обеих команд есть свои проблемы. У римского коллектива
не все хорошо во внутреннем чемпионате – пока команда в Серии А на 9-м месте, а
разница забитых и пропущенных мячей вовсе отрицательная – 11:13. При этом на
протяжении месяца «Лацио» не проигрывает.
У «Зенита» постепенно улучшается позиция в чемпионате
России, приближаясь к лидирующей позиции. Пока питерцы только в процессе поиска
своей игры из-за серьезных перестановок в команде в начале сезона, и поэтапно
команда обретает свою игру.