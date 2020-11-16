«Лацио» – «Зенит»: прогнозы и ставки от экспертов

Эта встреча на стадионе «Олимпико» в Риме будет крайне важной для обеих команд.

После трех туров у итальянцев 5 набранных очков, а у «Зенита» только 1 балл – шансы выйти из группы у россиян невелики, но пока сохраняются. Римлянам же важно обыграть питерцев в этом противостоянии, чтобы на 90% выйти из группы и стопроцентно обеспечить себе попадание в еврокубковую весну.





Хозяева являются фаворитами встречи - эксперты оценивает их победу коэффициентом 2,34. Ничейный результат в этой встрече оценивается коэффициентом 3,50.





У обеих команд есть свои проблемы. У римского коллектива не все хорошо во внутреннем чемпионате – пока команда в Серии А на 9-м месте, а разница забитых и пропущенных мячей вовсе отрицательная – 11:13. При этом на протяжении месяца «Лацио» не проигрывает.





24 ноября состоится встреча в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между римским «Лацио» и санкт-петербургским «Зенитом». Эксперты портала «Рейтинг Букмекеров» дали свои прогнозы на предстоящий матч.У «Зенита» постепенно улучшается позиция в чемпионате России, приближаясь к лидирующей позиции. Пока питерцы только в процессе поиска своей игры из-за серьезных перестановок в команде в начале сезона, и поэтапно команда обретает свою игру.