Армянский народ может гордиться своим солдатом, офицером и генералом. | Начальник ГШ ВС Армении Оник Гаспарян.

Уважаемые соотечественники, товарищи по оружию!





2020г. развязанная 27 сентября Азербайджаном, ее союзником Турцией и вовлеченными наемниками-террористами война армянские вооруженные силы приняли с честью и с первых же секунд войны сделали все возможное и невозможное. Армянский солдат сражался самоотверженно, сражался за жизнь и смерть.





Со стороны некоторых деятелей звучат обвинения в том, что руководство Вооруженных сил представило главе государства нереалистичный анализ вероятного характера действий противника и возможностей его вооруженных сил. Это не соответствует действительности.





Я назначен на должность начальника Генштаба ВС Армении в г. Ереван 8 июня, и уже 12 июня, премьер-министру РА, а спустя несколько дней, также Совету безопасности представил анализ военно-политической ситуации в регионе и возможности наших Вооруженных сил.





На основе проведенного анализа я представил предложения по повышению уровня военной безопасности государства.

1. Следовательно, совместному военному потенциалу этих государств Армения не может эффективно противостоять и необходимо направить весь политический и дипломатический потенциал, чтобы избежать войны или хотя бы ее отсрочить.





2. Я ответил, что в навязанной нам войне мы должны попытаться в максимально сжатые сроки довести противника до больших потерь и заставить его отказаться от дальнейших действий. это касалось и достижений вооружения, и военной техники, и всестороннего обеспечения боевых действий.





3. Тогда был поднят также вопрос формирования ополченцев численностью в сотни тысяч человек.





Как бы то ни было, войны мы не смогли избежать, и 27 сентября враг многократно превосходящими силами перешел к широкомасштабному наступлению по всему фронту Арцаха.





На четвертый день войны, во время заседания Совета Безопасности, я представил наши потери и оценку сложившейся ситуации вооруженных сил, отметив, что в течение двух - трех дней необходимо предпринять меры для остановки войны, в противном случае в случае в случае боевых действий с этой интенсивностью наши ресурсы в сжатые сроки будут исчерпаны и в течение каждого последующего дня мы будем иметь более неблагоприятные условия для переговорного процесса.





Подобные оценки я неоднократно представлял и в ходе круглосуточной работы с премьер-министром, а также на заседаниях Совета Безопасности.





Все попытки и предложения по остановке войны на определенном этапе были отклонены Турцией и Азербайджаном, и мы вынуждены продолжать боевые действия, пытаясь нанести врагу большие потери и заставить сесть за стол переговоров.





Для всех нас, соглашение на очень тяжелых условиях, было принято действительно в результате всесторонней оценки ситуации.





В этот день был худший день моей жизни, личная трагедия для меня…





Но осознание того, что в результате этого решения удалось сохранить большую часть Арцаха и основной военный потенциал армии обороны, говорит, что мы не имеем права быть подавлены. Нужно сплотиться, быстро восстановиться и подготовиться к продолжению борьбы.





Как начальник Генерального штаба Вооруженных сил и непосредственный командир, я несу ответственность за все успехи и неудачи вооруженных сил.





Нам навязана очень жестокая война, и в неравной борьбе армянский солдат и офицер продемонстрировали решимость воевать до конца и самые высокие моральные качества.





Армянский народ может гордиться своим солдатом, офицером и генералом.





Товарищи по оружию

Мы не должны отчаиваться и должны продолжать защиту нашей Родины, серьезно анализировать и делать выводы, перестраивая армянскую армию, повышать ее боеспособность.





С высоким сознанием и ответственностью неуклонно осуществим выполнение поставленных перед нами боевых задач, своим единством и несгибаемой волей будем достойны преданности наших товарищей по оружию и и священномучеников.





Начальник Генерального штаба Армении Оник Гаспарян.