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Армянский народ может гордиться своим солдатом, офицером и генералом. | Начальник ГШ ВС Армении Оник Гаспарян.

 
Уважаемые соотечественники, товарищи по оружию!

2020г. развязанная 27 сентября Азербайджаном, ее союзником Турцией и вовлеченными наемниками-террористами война армянские вооруженные силы приняли с честью и с первых же секунд войны сделали все возможное и невозможное. Армянский солдат сражался самоотверженно, сражался за жизнь и смерть.

Со стороны некоторых деятелей звучат обвинения в том, что руководство Вооруженных сил представило главе государства нереалистичный анализ вероятного характера действий противника и возможностей его вооруженных сил. Это не соответствует действительности.

Я назначен на должность начальника Генштаба ВС Армении в г. Ереван 8 июня, и уже 12 июня, премьер-министру РА, а спустя несколько дней, также Совету безопасности представил анализ военно-политической ситуации в регионе и возможности наших Вооруженных сил. 

На основе проведенного анализа я представил предложения по повышению уровня военной безопасности государства.
1. Следовательно, совместному военному потенциалу этих государств Армения не может эффективно противостоять и необходимо направить весь политический и дипломатический потенциал, чтобы избежать войны или хотя бы ее отсрочить.

2. Я ответил, что в навязанной нам войне мы должны попытаться в максимально сжатые сроки довести противника до больших потерь и заставить его отказаться от дальнейших действий. это касалось и достижений вооружения, и военной техники, и всестороннего обеспечения боевых действий.

3. Тогда был поднят также вопрос формирования ополченцев численностью в сотни тысяч человек.

Как бы то ни было, войны мы не смогли избежать, и 27 сентября враг многократно превосходящими силами перешел к широкомасштабному наступлению по всему фронту Арцаха.

На четвертый день войны, во время заседания Совета Безопасности, я представил наши потери и оценку сложившейся ситуации вооруженных сил, отметив, что в течение двух - трех дней необходимо предпринять меры для остановки войны, в противном случае в случае в случае боевых действий с этой интенсивностью наши ресурсы в сжатые сроки будут исчерпаны и в течение каждого последующего дня мы будем иметь более неблагоприятные условия для переговорного процесса.

Подобные оценки я неоднократно представлял и в ходе круглосуточной работы с премьер-министром, а также на заседаниях Совета Безопасности.

Все попытки и предложения по остановке войны на определенном этапе были отклонены Турцией и Азербайджаном, и мы вынуждены продолжать боевые действия, пытаясь нанести врагу большие потери и заставить сесть за стол переговоров.

Для всех нас, соглашение на очень тяжелых условиях, было принято действительно в результате всесторонней оценки ситуации.

В этот день был худший день моей жизни, личная трагедия для меня…

Но осознание того, что в результате этого решения удалось сохранить большую часть Арцаха и основной военный потенциал армии обороны, говорит, что мы не имеем права быть подавлены. Нужно сплотиться, быстро восстановиться и подготовиться к продолжению борьбы. 

Как начальник Генерального штаба Вооруженных сил и непосредственный командир, я несу ответственность за все успехи и неудачи вооруженных сил. 

Нам навязана очень жестокая война, и в неравной борьбе армянский солдат и офицер продемонстрировали решимость воевать до конца и самые высокие моральные качества.

Армянский народ может гордиться своим солдатом, офицером и генералом.

Товарищи по оружию
Мы не должны отчаиваться и должны продолжать защиту нашей Родины, серьезно анализировать и делать выводы, перестраивая армянскую армию, повышать ее боеспособность.

С высоким сознанием и ответственностью неуклонно осуществим выполнение поставленных перед нами боевых задач, своим единством и несгибаемой волей будем достойны преданности наших товарищей по оружию и и священномучеников.

Начальник Генерального штаба Армении Оник Гаспарян.


  Источник:FMG NEWS

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