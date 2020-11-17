Обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве не имеют под собой оснований | Владимир Путин

Обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве не имеют под собой оснований, считает глава России Владимир Путин.





При этом, по его словам, к окончательному урегулированию в Карабахе подходили несколько раз, войны можно было избежать, если бы нынешних договоренностей достигли раньше. (ред. в случае мирной передачи 7 районов Азербайджану)

«Неожиданно для меня Пашинян сказал, что для них это неприемлемо» — Путин (ред. Пашинян отказался сдавать Шуши)





Президент России заявил, что ещё в октябре убедил Алиева прекратить боевые действия в Карабахе. Тогда под контроль Баку перешли лишь незначительные территории на юге. Условием было возвращение азербайджанских беженцев в Шуши.





Предполагалось возвращение только мирных граждан, а Армения сохраняла контроль над этой частью Карабаха и городом Шуши.

Но Пашинян был против. (ред. Никол Пашинян был против сдачи Шуши)