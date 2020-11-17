Самое главное, что удалось остановить кровопролитие в Арцахе | Владимир Путин

Самое главное, что удалось остановить кровопролитие. Свыше 4 тысяч человек погибло только по официальным данным, на самом деле, я думаю, больше.

В интересах армянской стороны было как можно скорее остановить бои в Карабахе - счет шел на часы.

Армения не чувствовала себя в одиночестве. Москва полностью выполняла все свои обязательства, за что руководство, в том числе премьер-министр Никол Пашинян ни раз выражала благодарность России.

Договоренность по Карабаху оформили за один день – борьба шла за каждую фразу, за каждую запятую.

Вопрос о передаче города Шуши возник в ходе этого конфликта и был требованием Алиева. : Путин

Обвинения в адрес Пашиняна в предательстве не имеют под собой оснований: Путин (Пашинян не предатель)

Пашинян сказал что это не приемлемо (сдача Шуши) и мы будем воевать до конца. : Путин (Пашинян не предатель)

Путин: отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для страны самоубийством

Россию и армян связывают многовековые отношения, уходящие корнями далеко-далеко в прошлое. В основе наших отношений культурная и религиозная близость. И это важнее, чем отношения между конкретными людьми. Мы помним это, никогда не забываем, и это лежит в основе нашего взаимодействия с Арменией. Путин

Путин заявил, что обстоятельства прихода Пашиняна к власти не повлияли на характер отношений РФ и Армении.



