Самое главное, что удалось остановить кровопролитие в Арцахе | Владимир Путин

Самое главное, что удалось остановить кровопролитие. Свыше 4 тысяч человек погибло только по официальным данным, на самом деле, я думаю, больше.
В интересах армянской стороны было как можно скорее остановить бои в Карабахе - счет шел на часы.
Армения не чувствовала себя в одиночестве. Москва полностью выполняла все свои обязательства, за что руководство, в том числе премьер-министр Никол Пашинян ни раз выражала благодарность России.
Договоренность по Карабаху оформили за один день – борьба шла за каждую фразу, за каждую запятую.
Вопрос о передаче города Шуши возник в ходе этого конфликта и был требованием Алиева.: Путин
Обвинения в адрес Пашиняна в предательстве не имеют под собой оснований: Путин (Пашинян не предатель)
Пашинян сказал что это не приемлемо (сдача Шуши) и мы будем воевать до конца. : Путин (Пашинян не предатель)
Путин: отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для страны самоубийством
Россию и армян связывают многовековые отношения, уходящие корнями далеко-далеко в прошлое. В основе наших отношений культурная и религиозная близость. И это важнее, чем отношения между конкретными людьми. Мы помним это, никогда не забываем, и это лежит в основе нашего взаимодействия с Арменией. Путин
Путин заявил, что обстоятельства прихода Пашиняна к власти не повлияли на характер отношений РФ и Армении.
Источник:FMG NEWS
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