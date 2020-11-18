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Окончательный статус Карабаха не урегулирован | президент РФ Владимир Путин

 Окончательный статус Карабаха не урегулирован | президент РФ Владимир Путин
 
Окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво.

"Если будут нормальные отношения между Азербайджаном и Арменией, можно будет решить и вопрос о статусе Карабаха",- добавил президент РФ, передает РИА.

Что касается признания-непризнания Карабаха в качестве независимого, самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это, без всяких сомнений, было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершённого кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие. Здесь надо прямо говорить: в своё время после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего грузинского руководства, имею в виду нанесение ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы признали справедливым волеизъявление народа, проживающего в Крыму, и стремление людей, проживающих там, воссоединиться с Россией, мы пошли навстречу людям, мы сделали это открыто. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравиться, но мы делали это в интересах тех людей, которые там проживают, и в интересах всей России, и мы не стесняемся об этом прямо говорить. В отношении Карабаха это сделано не было, и это существенным образом, конечно, оказывало влияние на все происходящие там события, — президент РФ Владимир Путин. 

 
К процессу признания Республики Арцах присоединились также США и Франция, которые стремятся окончательно решить этот конфликт на долгие годы. Но Баку должен вернуть исторические земли Арцаха в частности Гадрут и Шуши, в противном случае могут начатся партизанские войны. 
 
Окончание боёв в Карабахе - лишь первый шаг урегулирования конфликта
Майк Помпео заявил, что США удовлетворены прекращением военных действий между Арменией и Азербайджаном.
Однако окончание боев Помпео назвал «лишь первым шагом к достижению мирного урегулирования конфликта в регионе».

«Мы призываем Армению и Азербайджан возобновить сотрудничество с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для поиска долгосрочного решения».
 
Госсекретарь США Помпео заявил, что они выделят 5 млн долларов пострадавшим в войне в Карабахе
 


  Источник:FMG NEWS

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