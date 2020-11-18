Додон согласился вернуться на пост лидера социальной партии Молдовы

Действующий глава Молдавии Игорь Додон 17 ноября принял участие во внеочередном заседании республиканского совета партии, в ходе которого сообщил о том, что принял предложение вернуться на пост лидера крупнейшей в стране партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом сообщается на странице Игоря Додона в Facebook.

По словам молдавского лидера, соответствующие процедуры будут проведены по истечении президентского мандата Додона 23 декабря текущего года.

Президент подчеркнул, что партия обязана продолжать конструктивную работу во имя молдавского народа, особенно учитывая тот факт, что за кандидатуру Додона внутри Молдовы проголосовала почти половина избирателей.

Напомним, что согласно предварительным данным ЦИК Молдавии, победу на выборах одержала глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду с результатом 57,7% голосов, у Додона — 42,2%.До 25 ноября комиссия должна подвести итоги выборов и направить их на утверждение в конституционный суд. Если кандидаты оспорят результаты, то суд должен будет дождаться завершения судебных процедур в нижестоящих инстанциях.