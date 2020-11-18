Глава Белоруссии ориентировал чиновников на актуализацию внешнего курса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 ноября собрал на совещание руководителей ключевых государственных органов. Тематика заседания была посвящена актуальным вопросам внешней политики государства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства, отметив, что пандемия уже оставила свой неконструктивный след в мировой экономике, подчеркнул, что, всё же после кризиса всегда наступает подъём. В связи с этим, необходимо очень точно уловить момент возобновления мировой производственной активности и максимально выгодно использовать сложившуюся обстановку, дополнил президент.

Продолжая тему, Лукашенко обратил внимание на то, что курс, направленный на развитие международных взаимоотношений остается прежним. То есть, Беларусь должна налаживать разносторонние связи со всеми, кто в ней заинтересован и проявляет уважение, пояснил президент.

Лидер страны отметил, что основой экономической стабильности государства выступает сохранение прижившихся — традиционных рынков, и освоение новых площадок. В определении приоритетов в этом направлении, следует выявить пробелы и чётко понять в каких местах необходима корректировка подходов в экспортном конвейере страны, добавил руководитель республики.