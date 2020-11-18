Туркменский нейтралитет признан важным средством миротворчества

Министры иностранных дел Евросоюза и стран Центральной Азии 17 ноября приняли совместное коммюнике по итогам 16-й встречи в формате «ЦА-ЕС». Один из пунктов официального заявления признал эффективность политики нейтралитета Туркменистана в области миротворчества, сообщает пресс-служба туркменского дипведомства.

Соответствующие чиновники высоко оценили инициативу страны провести в столице 12 декабря этого года международную конференцию «Политика нейтралитета и её роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития». Крупное мероприятие будет организовано в рамках празднования 25-летия нейтралитета Туркменистана.

Министры также отметили важность предложения главы государства Гурбангулы Бердымухамедова провести в Ашхабаде Форум высокого уровня в следующем году. Съезд будет посвящён Международному году мира и доверия, который получил такое название на основе решения ООН в рамках инициативы Туркменистана.

Особое внимание было уделено Группе друзей нейтралитета при ООН, созданной также по предложению туркменской стороны. Политическая платформа была сформирована в целях обеспечения мира и безопасности в регионе.

В рамках встречи глава МИД Туркменистана Рашид Мередов напомнил, что Бердымухамедов ранее заявлял о важности рассмотрения безопасности как неделимой категории.