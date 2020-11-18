В Киргизии рассказали о мерах по снижению цен на продовольственные товары

Глава парламента Киргизии Талант Мамытов, который на данный момент является исполняющим обязанности президента страны, 17 ноября провёл встречу с первым вице-премьер-министром Артёмом Новиковым. В ходе беседы, стороны обсудили меры, принимаемые правительством для обеспечения социально-экономической стабильности в государстве. Об этом сообщает пресс-служба парламента Киргизии.

В связи с этим, заместитель главы кабинета министров сообщил о том, что принимаются необходимые шаги для снижения цен на продукты, в частности, готовятся проекты постановлений о введении государственного регулирования на некоторые наименования и временный запрет на вывоз социально значимых товаров.

Кроме того, по словам Новикова, ведутся переговоры с импортёрами для формирования необходимого объёма запасов.

Вице-премьер с уверенность подчеркнул, что дефицита продовольственных товаров в Кыргызстане не будет.

Стоит напомнить, что до проведения выборов президента Киргизии, которые намечены на 10 января 2021 года, Артём Новиков временно исполняет обязанности премьер-министра страны.