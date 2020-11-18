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Туркменистан предложил усилить внимание проблеме изменения климата

Туркменистан предложил усилить внимание проблеме изменения климатаГлава туркменского внешнеполитического ведомства Рашид Мередов 17 ноября принял участие в 16-й министерской встрече формата «Центральная Азия — Европейский Союз». Туркменская сторона призвала участников уделять серьёзное внимание проблеме изменения климата. Об этом FMG.NEWS сообщили в МИД Туркменистана.

— Каждая из стран-участников в формате «Центральная Азия – Европейский Союз» должна прилагать максимальные усилия к выполнению положений Парижского соглашения, — подчеркнул Мередов.

По словам чиновника, Туркменистан на предстоящем 12 декабря текущего года Саммите по вопросам изменения климата (Climate Ambition Summit) намерен заявить о своих обязательствах, связанных с имплементацией данного соглашения на национальном уровне.

Как заявила туркменская сторона, в самое ближайшее время планируется принятие нового Закона Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии» и Национальной стратегии по развитию возобновляемой энергетики, которые направлены на обеспечение постепенного роста доли возобновляемой энергетики в энергетическом секторе страны.

Напомним, в стране проводится широкомасштабная национальная компания по высаживанию деревьев, в рамках которой начиная с 2000 года было посажено более 90 млн саженцев.Туркменистан предложил усилить внимание проблеме изменения климата

В Туркменистане 7 ноября текущего была организована массовая озеленительная акция с участием президента Бердымухамедов. Каждый из участников акции посадил по 30 саженцев. В текущем году количество посаженных деревьев по стране составит 25 млн.

Добавим, одним из основных направлений государственной политики Туркменистана является охрана окружающей среды. В стране реализуется Национальная лесная программа, предусматривающая создание зелёных поясов и лесных массивов на фоне расширения деятельности промышленных предприятий.





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